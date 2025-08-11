Cómo se llevaba Miguel Uribe Turbay con las hijas de su esposa: "Aquí estamos"

Este 11 de agosto, se confirmó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El país está de luto por su partida y por ello, sus seguidores, llegan al hospital para darle el último adiós.

Mira también: El sentido mensaje de Carolina Cruz tras unirse a un rosario dedicado a Miguel Uribe Turbay

Cómo se lleva Miguel Uribe con las hijas de María Claudia

En medio de esta situación, algunos han recordado al senador como un buen hombre y padre. Precisamente, él confesó en algún momento que tenía una relación muy bonita con las hijas de su esposa María Claudia Tarazona. Desde un principio les dejó claro él qué figura representaba en la familia, ya que no quería que las menores vivieran lo mismo que él cuando era un adolescente.

Publicidad

Por lo cual, afirmó que él no pretendía ocupar ese rol de papá, porque no le correspondía. También reveló que la tarea de su pareja era la que se había encargado de generar esos espacios, en donde pudieran compartir tiempo con él, pero entender lo que él era para ellas. "Hoy tenemos una familia unida, amorosa, cómplice y son unas niñas fascinantes. A pesar de las dificultades de la infancia y adolescencia, aquí estamos", expresó.

Por otra parte, Tarazona se refirió a esta pregunta y relató cómo eran esos espacios que lograban compartir. Como él siempre fue muy artístico, se unían con él para realizar las diferentes actividades lúdicas. Siempre se llevaron de la mejor manera.

Publicidad

"Cuando empezamos a vivir juntos, estar con Miguel era muy divertido, porque mis hijas eran chiquitas, pero él toca piano, acordeón, dibuja lindo. Para ellas era divertido tener una relación con Miguel. Entonces las ponía a tocar piano, jugaban ajedrez con él. Fue digamos como una parte de la infancia para ellas divertida y con muchas enseñanzas", aseguró.

Mira también: Karol G salió a hablar sobre la delicada situación en Colombia por atentados: "No sé callarme"

Después de esto, reveló en una entrevista de Red+, que se impacta demasiado por su hija mayor, quien actualmente está por graduarse de la carrera de derecho en la Universidad Javeriana, por la manera en la que tiene como referente al político.

"Siempre me dice, Miguel es un gran ejemplo. Para ellas, él todo lo que hace, lo hace bien, lo quieren, lo admiran, lo respetan. Yo creo que mucho consistió en darles lo mejor que puede dar un papá en el buen sentido", puntualizó.