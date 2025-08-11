Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Cómo se llevaba Miguel Uribe Turbay con las hijas de su esposa: "Aquí estamos"

Cómo se llevaba Miguel Uribe Turbay con las hijas de su esposa: "Aquí estamos"

María Claudia Tarazona reveló esos momentos únicos que compartían en familia y cómo vivieron sus hijas tuvieron ese primer acercamiento con el senador, dado lo conocieron cuando aún eran pequeñas.