Alina Lozano dice si mantiene a su esposo 30 años menor y requisito para salir con él

Alina Lozano y su esposo concedieron una entrevista a People en Español en la que, entre otras cosas, hablaron del comienzo de su relación y en la que ella aclaró que no quiso meterse con un hombre menor para sentirse más joven, sino que fue una situación inesperada que se dio.

“En las redes entran jóvenes y me dicen: ‘Ay, yo tengo 20 años, ay adóptame’. Como si siempre el estigma de la mujer mayor que tiene que encontrar un colágeno porque la mujer mayor no se puede sostener por ella misma. Yo mi colágeno lo compro, el de tarrito, que es muy bueno. El amor es otra cosa y cuando me dicen eso yo digo: ‘A mí no me interesan los jóvenes, yo me enamoré de Jim que tiene esta edad, pero no es que mi genérico sea que a mí me gustan los jóvenes y soy la depredadora mayor’”, empezó diciendo la actriz recordada por su papel de Doña Nidia, en ‘Pedro, el escamoso’.

La bogotana, que antes de casarse tuvo varias citas con hombres que conoció por aplicaciones, agregó que en un principio ni siquiera se sentía atraída por su ahora esposo, sino que él fue el que dio el primer paso y le confesó su amor. . En ese momento, Alina le dejó claro que era muy importante que él tuviera su dinero, pues no lo iba a mantener.

“[…] Yo siento que yo aterricé esa relación. Cuando él me dijo sus sentimientos yo lo primero que le dije es: ‘¿Tienes plata? Porque yo no me voy a meter con una persona tan joven y que no tenga dinero’. Y efectivamente no lo haría. Él hace mucho que es independiente económicamente y eso me gustó mucho. Ya después yo lo vi muy desde como lo racional que yo dije él está solo, yo estoy sola, tenemos ya una amistad… Yo empecé como a mirar esa posibilidad y de esa posibilidad muy aterrizada salió la relación”, agregó la artista.



Jim Velásquez añadió en la entrevista que la artista fue su amor platónico desde pequeño, pues creció viéndola en televisión, y luego empezó a trabajar con ella (en sus talleres de actuación). Se hicieron muy amigos y, al final, decidió declararse.



Por qué se separaron Alina Lozano y su esposo, Jim Velásquez; luego volvieron

La relación de la actriz y el creador de contenido atravesó una fuerte crisis a finales de 2024 y principios de 2025. La pareja —que tiene una notable diferencia de edad— decidió “darse un tiempo” tras anunciar que no aparecerían juntos en sus perfiles públicos durante las fiestas de fin de año.

Velásquez explicó que la decisión no respondía a falta de amor, sino a un momento de vida complicado para ambos, especialmente por el proceso que vivía Lozano con su hijo, quien se mudaría a Estados Unidos para estudios universitarios, y la dificultad de conciliar agendas y distancia.

La actriz, por su parte, confirmó en un video que ella no se había divorciado, pero que el distanciamiento implicaba vivir vidas separadas por un tiempo, lo que alimentó aún más las dudas entre sus seguidores. Lozano relató que había pedido el espacio para viajar con su hijo y que, a su regreso a Colombia, encontró a Velásquez lejos del hogar que antes compartían, una situación que “quedó en puntos suspensivos”.

Además de estos motivos personales, Velásquez también había señalado públicamente que sentía que no se había convertido en una prioridad dentro de la relación, un factor que influenció la decisión de distanciarse.

Sin embargo, a comienzos de febrero de 2025 la pareja anunció su reconciliación con un video en el que confirmaron que habían decidido retomar su relación, celebrando el regreso con planes por el Día de San Valentín y marcando un nuevo inicio tras casi dos meses de distancia.