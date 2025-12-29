Publicidad

Cuántos años se llevan Alina Lozano y su esposo, Jim, y si ella lo mantiene

Alina Lozano, reconocida actriz de 'Pedro, el escamoso', dijo si mantiene a su esposo, Jim Velásquez, que es menor que ella por 30 años, y habló de su historia.

Alina Lozano dice si mantiene a su esposo 30 años menor y requisito para salir con él

La actriz de ‘Pedro, el escamoso’ habló de su historia de amor con Jim Velásquez, su marido, y aseguró que nunca se sintió atraída por jóvenes, sino que él la conquistó.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de dic, 2025
Alina Lozano dijo si mantiene a su esposo, Jim Velásquez