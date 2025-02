Alina Lozano le responde ofensivo comentario a joven: “Yo no soy de 15, respete”

Alina Lozano se ha caracterizado por ser una mujer frontal y de carácter, a tal punto que es consciente de los sentimientos que despierta en la opinión pública. Por ello, ha dejado claro en varias ocasiones que le tiene sin cuidado lo que opinen de ella.

Doña Alina, en 'Pedro, el escamoso', quien recientemente se reconcilió en un viaje con Jim Velásquez, les contó a sus seguidores que disfruta mucho de hacer ejercicio todos los días. Sin embargo, esta vez su rutina se vio opacada por culpa de un hombre.

La actriz, en la grabación que subió a su cuenta de YouTube @alinalozanoactriz, relató la manera en que le respondió a un hombre que fue ofensivo con ella y otra mujer mientras trotaban, subiendo el cerro de la Valvanera, en Cundinamarca (ver mapa).

“Yo amo venir a la montaña de la Valvanera y amo encontrarme con personas. Amo ver personas de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las edades. Y me siento en comunión, pero hoy tuve mi furrusca porque yo iba subiendo”, comenzó diciendo.

La creadora de contenido aprovechó también para dejar claro que hace este ejercicio por ella misma, no para llegar a la cima, sino más bien para “disfrutar el viaje”, y que admira profundamente a las personas de su edad que se atreven a practicar ejercicio de manera constante.

Alina Lozano arremetió contra el joven que la ofendió

Precisamente en su rutina de ejercicio, se encontró con otra mujer, de quien ella dice que era “una señora con sobrepeso, robusta”, pero que estaba subiendo “super bien” y se le notaba que hace ejercicio constantemente porque llevaba un buen ritmo.

“Yo iba subiendo detrás de ella y más adelante había un joven, yo creo que de la edad de Jim, por ahí 25 años, parado allí, ahogado, que ni siquiera podía respirar más, y va pasando la señora y le dice: ‘hágale, gordita, hágale, gordita, que usted puede’, en tono de burla. Ahí ya me encrespé”, manifestó Alina.

Lozano asegura que la señora ignoró completamente al joven y siguió su camino, pero ella se molestó porque no tiene esa “inteligencia emocional”. A pesar de todo, guardó silencio hasta que el mismo hombre se dirigió directamente a ella con el mismo tono que usó con la otra mujer.

“Cuando yo pasé, entonces dijo: ‘uy, la de 15, hágale la de 15, que usted también puede, ánimo’. Y amigos, se me sale esa tarántula criolla brava y le dije: ‘¿cuál de 15? ¡Yo no soy de 15, baboso! Y usted respétese, y respete también a la señora que va allá, que usted parece un ternero ahí ahogado. Métase con sus patas, no se meta con nosotras, ¿Qué le pasa?’", detalló la actriz durante la grabación.

Después de que le contestara, Alina asegura que la cara del hombre cambió totalmente porque no esperaba que alguien le respondiera. “Yo subí eso a toda carrera por la rabia que tenía. Yo sí siento que a veces, socialmente, hay que pararse, porque no todo el tiempo está el palo para cucharas, ni para la burla ni el bullying, no, amigos”, agregó, mientras decía que había sudado de la rabia.

Pero la historia no terminó ahí, la actriz dice que más adelante se encontró con la mujer a la que el sujeto también ofendió y le dijo “usted es brava” y tras compartir un par de risas, contó que ella si no se pudo aguantar y le contestó porque “hay que poner límites”.

