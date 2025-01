¿Alina Lozano se alegra de la condena de Epa Colombia? Internautas le recuerdan su "rivalidad"

La reconocida actriz Alina Lozano rompió silencio sobre el caso de Epa Colombia , quien fue capturada el 27 de enero en una de sus peluquerías luego de que la Corte Suprema de Justicia diera a conocer que la condena a cinco años y tres meses de prisión por los daños cometidos contra Transmilenio en el marco del Paro Nacional de 2019.

Este miércoles 29 de enero se llevó a cabo lectura de fallo en la que el magistrado Fernando Bolaños determinó que la creadora digital no será cobijada con la medida de casa por cárcel. Tras conocerse la noticia, Lozano se refirió al tema debido a la insistencia de sus seguidores en redes sociales.

"Respondiendo aquí a todos los que me dicen que yo debo estar saltando en una pata o en las dos por el drama que está pasando Epa Colombia, pues no, no me alegro de la desgracia ajena, no me siento moralmente superior a nadie y menos si se trata de una mujer que tiene una hija (...) Eso sería un acto de crueldad", explicó en medio de su feed de Instagram.

Las reacciones de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, dado que la felicitaron por dejar a un lado las diferencias que llegaron a tener en el pasado, para transmitir un poco de empatía a sus admiradores.

Por qué Alina Lozano y Epa Colombia tenían una rivalidad

Pese a que Lozano invitó a Epa Colombia a su matrimonio con Jim Velásquez, las influencers terminaron discutiendo meses después en las plataformas digitales, dado que la empresaria de keratinas ofreció una entrevista exclusiva para Los Enredados, formato de Caracol Televisión, en el que aseguró que la pareja únicamente estaba unida para crear videos y comunidad.

Ante las acusaciones, Lozano y Velásquez publicaron un video en el que le respondían sarcásticamente y sacaban a colación su proceso con la justicia: "A ella no le gusta el vandalismo, no rompe nada, le agrada el fútbol, le metieron ya unos autogoles (...) ¿Por qué dirá eso, amor?, ¿Será que no le dieron ponqué?", dijeron en aquella oportunidad.

