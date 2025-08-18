La Segura respondió a las críticas por montar a su hijo de cuatro meses en una cuatrimoto

Natalia Segura, más conocida como La Segura en las plataformas digitales, apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para aclarar una polémica que protagonizó por sostener a su bebé de cuatro meses mientras conducía una cuatrimoto. La influenciadora inicialmente explicó por qué se había ausentado de Internet y posteriormente señaló que simplemente quiso satisfacer un deseo del bebé, teniendo siempre presente las precauciones.

"Ustedes juraron que me di el roce por Cali. Lo que dura el video en el que mi hijo está montado en cuatrimoto es literalmente lo que yo lo monté (...) Yo no sé cómo explicarles que mi hijo es demasiado adelantado", explicó.

La controversia inició luego de que ella publicara una galería en el feed de Instagram en la que se le ve cargando al bebé en una pierna mientras lo sostiene con la mano, pues muchos afirmaron que no tenía control del vehículo al manipularlo con la otra mano que tenía libre.

Natalia explicó que Lucca tenía curiosidad por explorar el vehículo, así como también tuvo el mismo sentimiento cuando vio a unos niños jugando fútbol: "Era que él quería montarse ahí conmigo y como ver, ellos experimentan así visualmente, o sea, yo qué sé, entonces lo montamos normal ahí encimita mío. Aparte cómo me voy a dar un roce social con un bebé de cuatro meses", dijo.

Esta no fue la única crítica que recibió la creadora de contenido digital, pues también se vio en la necesidad de aclarar por qué tomó la decisión de mantener a su bebé ligero de ropa durante el paseo, pues incluso le llegó a tomar algunas fotografías así. De acuerdo con su versión, el niño estaba desesperado desde que se encontraban en el avión debido a las altas temperaturas.

Por un tema de comodidad, prefirió dejar que Lucca de desacalorara y disfrutara de la conexión con sus seres queridos.

Las reacciones por parte de los usuarios ante este viaje no se han hecho esperar: "Normalicen a los bebés en pañales cuando tienen calor", "Muy irresponsable, las cuatrimotos son muy engañosas, no es recomendable hacer eso", "Que rico que estén disfrutando de la alegría de estar juntos en familia ❤️", son algunos de los mensajes que le dejaron en el post.