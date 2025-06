La Segura tomó radical decisión y sorprendió a sus seguidores: mira los detalles

Natalia Segura sigue dando de qué hablar luego de tener un hijo con Ignacio Baladán. La influencer caleña ha mostrado en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de diez millones de seguidores, esos momentos únicos en familia.

Además, de cómo ha sufrido siendo mamá primeriza y también de esos dolores que le han impedido ciertas actividades en su casa. A pesar de esto, ella sigue mostrando lo valiente que es y el esfuerzo que hace para no decaer.

La Segura no quiere tener más hijos por el momento

Ahora bien, recientemente posteó que está muy feliz con una decisión que tomó. Indicó que por el momento no quiere más hijos y por ello está en un proceso para planificar y no quedar embarazada. Les comentó a los internautas cómo ocurrió todo.

La mujer está muy contenta porque no volverá a tener más una prueba de embarazo positiva por el procedimiento que le hicieron. Después, ella reveló que los fans le pidieron que no colocara en su cuerpo ningún dispositivo para planificar, como también varios le dijeron que ese que mostró era el mejor.

La Segura revela que su ginecóloga le recomendó ese que actualmente está usando y que le ayudará a prevenir que cualquier espermatozoide se fecunde. Y allí contó todo lo que le dije la profesional de la salud.

“Este, por ejemplo, te genera un medicamento que las hormonas se queden ahí en la parte pélvica y no se van a todo el cuerpo. Yo dejé de planificar con pastas hace año y pico después de que me operaran de los biopolímeros, pero luego se me olvidó”, expresó.

Recientemente, Natalia subió un video, en donde le agradecía a su hijo por haberla escogido como su mamá y le dedicó tiernas palabras en una publicación: “Dios sabía que te necesitaba… Gracias por elegirme como tu mamá, mi príncipe hermoso. Te amo y amo ser tu mamá. No puedo creer aún que hoy estoy celebrando mi primer Día de la Madre”.

Los internautas no dudaron en reportarse afirmando que Lucca es un hijo demasiado hermoso y que desde su nacimiento, la influencer ha cambiado para bien, ya que afirman que está más radiante que nunca. A pesar de los momentos difíciles, siempre resaltar lo feliz que está con la familia que ha formado.