Las graves acusaciones sobre Jared Leto que hicieron nueve mujeres: "Un secreto a voces"

En las últimas horas, una noticia ha generado impacto en los seguidores deJared Leto. Según una investigación de Air Mail, un medio estadounidense, nueve mujeres dieron su testimonio de experiencias negativas que habrían tenido con el artista.

Jared Leto acusado por comportamientos inapropiados

Ellas indican que los hechos ocurrieron que eran menores de edad. Precisamente, una de ellas afirmó que todo ha sido un secreto a voces durante mucho tiempo. Aquellos comportamientos por los que lo culpan son: mensajes, llamadas nocturnas, fiestas privadas, correos inapropiados, y también supuestos encuentros incómodos.

El intérprete de ‘Closer to the Edge’ habría conocido a las mujeres cuando ellas tenían 16 y 17 años, en donde se habían molestado con él por algunos actos que cometió durante su presencia.

Precisamente, hay una mujer que ha llamado la atención y es Laura La Rue, quien en su momento indicó que Jared la invitó a su casa y observó situaciones desagradables. Asimismo, la DJ Allie Teilz, dijo que el artista de Hollywood tuvo un comportamiento aterrador.

Aunque el actor de 53 años no se ha pronunciado puntualmente, según indica el medio ‘Hola’, el equipo legal de él habría negado todo lo mencionado por estas nueve mujeres que lo acusan. Y que supuestamente ellas habrían establecido algún tipo de contacto con él, por lo cual, se estarían contradiciendo.

Asimismo, revelaron que no hay una denuncia oficial, pero sí ha impactado a todos los fans, quienes han apoyado al intérprete de ‘Up in the Air’ a lo largo de su carrera. Por lo cual, muchos esperan un pronunciamiento por parte de él en las próximas horas.

En medio de esta situación que vive Jared Leto, él está enfocado en la película que estará llamada ‘Tron: Ares’ que llegará en octubre de este año. Asimismo, también tiene proyectado varias cintas, en donde seguirá demostrando el gran talento que tiene. Las siguientes son las producciones en donde se podrá ver actuar al estadounidense: ‘Lunik Heist’ y ‘Masters of The Universe’.

En su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 11 millones de seguidores, se muestra muy feliz por estar creciendo profesionalmente y además, divierte a los fans con sus ocurrencias, porque muchos dicen que los hace reír con los diferentes clips que publica.