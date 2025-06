Karol G emociona a fans con anuncio: “Por fin les dejo saber esto”; también Feid hizo lo suyo

En las últimas horas, Carolina Giraldo, más conocida en el mundo musical como Karol G, reveló que lanzará un nuevo álbum al que titulará ‘Tropicoqueta’. En el clip que subió mostró un adelanto de lo que será este producto audiovisual.

Karol G lanzará nuevo álbum

En el clip ella se muestra muy feliz con un traje único alusivo a un carnaval en medio de lo que sería una playa. Su look, que trae unos mini tambores, tiene a la expectativa de lo que podrán encontrarse en este trabajo musical.

"Guarden todo, compren crispetas o palomitas que va a empezar mi programa favorito", "pero nos diste todo, "Un solo género nunca podría contenerla; amamos a una reina tan creativa sin miedo", "lo más esperado del año", "necesito algo que me llegue directo al cora", "ya se veía que algo grande se venía", "Si hay álbum, hay gira", "Los pasos me hicieron recordar a Karol cuando era niña", "es el flow más duro, donde quiera en todos los estilos la rompe", dijeron algunos.

Feid lanzó su nuevo álbum ‘Ferxxo Vol X: Sagrado'

Por otra parte, Salomón Villada, conocido como Feid, también sorprendió con el anuncio de su nuevo álbum. Esta nueva producción la lanzó el 8 de junio y ha sido todo un éxito en las plataformas digitales, por la gran acogida que le dieron los seguidores.

Lo tituló ‘Ferxxo Vol X: Sagrado’ y cuando mencionó este trabajo, le agradeció a todos por escucharlo y hasta Wisin lo felicitó por ser rompiéndola en la música. Estas son las canciones, para no parar de escucharla y aprendérsela la letra de cada una. Es de resaltar que, trae 17 temas y en total dura 49 minutos con 24 segundos.

‘Caferxxo’

‘I mixx u’

‘Dallax’

‘Pida lo que quiera mami’

‘Keloide’

‘No me dejo xximbiar’

‘Nos desconocimos’

‘S4TM (Slow and reverb)’

‘Ferxxo 500’

‘TGIF’

‘Ru mor’

‘Ando xxil‘

‘La rebuena mi fai’

‘Priority’

‘Sorry 4 that much’ – bonus track

‘Se me olvida’ – bonus track

Para esta ocasión, el artista ha subido, no solo las canciones mencionadas, sino también el video de ‘Keloide’ que dura tres minutos y actualmente se encuentra en el top 16 de las tendencias de YouTube, además, acumula más de 200 mil vistas. Frente a esto, los internautas están muy felices de que, tanto Karol G como su novio estén entregándola para seguir brillando como lo han hecho desde el minuto cero de sus carreras.