La millonada que cuestan las botas con las que Karol G anunció una nueva canción y era

Karol G no deja de ser noticia. Tras el exitoso estreno de su documental 'Mañana fue bonito' y la emotiva premiere en Medellín, la cantante antioqueña sorprendió a sus seguidores con el anuncio de una nueva etapa en su carrera musical.

Nueva canción de Karol G

‘La Bichota’, quien ya había dejado ver algunos indicios de un cambio en su sonido y estética, lo confirmó con una publicación impactante en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 70 millones de usuarios. En la imagen, aparece sentada en un butaco de matera, usando únicamente unas botas de esquí, sin ninguna otra prenda.

"New single, new era. Latina Foreva", escribió la artista como pie de foto, dejando claro que se avecina una transformación tanto en lo musical como en lo visual. Su nuevo sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del miércoles 22 de mayo a las 8:00 p. m. (hora Colombia). La canción cuenta con la etiqueta de Aviso Parental, lo que indica que puede contener contenido no apto para menores de edad.

Esta nueva etapa vendrá acompañada de sonidos frescos y una estética renovada, donde el color naranja será el protagonista.

Qué cuestan las botas de Karol G

El look elegido para este anuncio no pasó desapercibido. Las botas que usa Karol G son similares a las Rossignol Radical Sensor 3120, un calzado especializado para esquiar, producido por Rossignol, marca francesa reconocida en el mundo de los deportes de invierno. Sin embargo, la artista personalizó el diseño: reemplazó el clásico logo con una ‘K’ y, en la banda de velcro, puede leerse la palabra “papasito”.

Botas de Karol G en el anuncio de su nuevo sencillo. Foto: Skipass

Aunque ese modelo específico no se encuentra en la tienda oficial de Rossignol, en portales especializados como Nevasport, Skipass o SkatePro, se pueden encontrar versiones similares, con precios que oscilan entre los 390 dólares (aproximadamente $1.630.061 COP) y los 520 euros (cerca de $2.452.268 COP).