Desde el estreno de su documental 'Mañana fue bonito' el pasado 8 de mayo en Netflix, Karol G ha dado mucho de qué hablar, pues en este comparte su historia y se sincera sobre experiencias que la han marcado tanto personal, como profesionalmente. Entre estas, un episodio de acoso sexual que vivió a los 16 años, cuando apenas comenzaba a abrirse camino en la industria musical.

“Lastimosamente, en las grandes industrias, las mujeres tienen que soportar cosas horribles”, expresó inicialmente ‘La Bichota’ en el documental, mientras relataba el episodio que casi la lleva a abandonar su sueño de ser cantante.

Karol G fue víctima de acoso sexual

Cuando Carolina Giraldo (su nombre de pila) tenía 16 años, se mudó a Bogotá para buscar oportunidades en la música. Fue entonces cuando un “gran empresario” se acercó a su familia con la promesa de un proyecto “impresionante”. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que sus intenciones eran otras.

Según narró Karol G, ese hombre organizó una fiesta de cumpleaños en su casa e invitó a la joven. “Cuando llego a su casa, y después de conversar un rato, se acerca y me dice que estaba empezando a sentir algo por mí”, relató. Luego, el empresario —de entre 45 y 50 años, según ella— le propuso una relación sentimental y condicionó su carrera a que aceptara.

“Él me dice: ‘Karol, es que yo siento que si no va a pasar nada, quiero que me lo digas de una vez porque lo de la música no va a funcionar’. A mí se me rompió el corazón porque estaba poniendo mi sueño como una condición”, confesó.

La desilusión fue tan grande que decidió pausar su carrera y mudarse a Nueva York para estudiar inglés. “Nunca me atreví a decirle nada a mis papás. Solo les dije que no quería seguir en la música y eso, para mi papá, fue muy doloroso”, recordó.

Adicionalmente, la experiencia la llevó a una profunda depresión: “Me despertaba y solo quería llorar y dormir. Ya me habían quitado el sueño, ya me habían decepcionado de la música”.

Con el tiempo, Karol G encontró la fuerza para volver. Decidió retomar su carrera, pero bajo otras condiciones. “Mis papás hicieron esfuerzos económicos impresionantes para sacarme del contrato con el manager. Se endeudaron por años, pero me dieron el nuevo comienzo que necesitaba”, concluyó.

Cómo empezó la relación entre Karol G y Feid

La intérprete de ‘TQG’ por fin despejó la duda sobre cómo empezó su relación con Feid, así lo contó en su documental.

“Recuerdo que una vez hicimos una competencia de Nintendo y como que hubo ese jugueteó. Empezamos a tocarnos los piecitos y yo como ‘Ay, Dios’. Nos despedimos y como hombre coqueto de la ciudad de Medellín, me dio un piquito esquinero, y yo entendí todo. Sin darnos cuenta, yo ya estaba escribiendo otra vez canciones de amor y felicidad”, expresó.