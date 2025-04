Edad de Karol G y más datos que no sabías de ella: descubre cuántos carros lujosos tiene

Carolina Giraldo Navarro tiene sorprendidos a todos los seguidores con su gran talento. Es una mujer que con el tiempo se ha ganado el corazón de los internautas, quienes la han apoyado desde sus primeros pasos en la industria.

Cuántos años tiene Karol G

Hay algunos que no conocen todo sobre la novia de Feid y son datos que cualquier fan debería conocer. El primero es que Karol G tiene 34 años, nació el 14 de febrero de 1990 rodeada de una familia con mucho amor. Está compuesta por sus papás, Guillermo Giraldo y Marta Navarro, fruto de aquel amor nacieron cuatro hijas en total, es decir, que las hermanas de la paisa son: Jessica, Katherin y Verónica.

A través de su Instagram, en donde alberga 70 millones de seguidores, revela esos momentos únicos que comparte con ellos. Además, es de resaltar que, en el 2023, la intérprete de 'TQG' hizo una producción musical, en la que nombró a todos sus parientes y sus amigos más cercanos. Se trata de 'Mientras me curo del cora' y esta es la parte donde habla de ellos.

"Salud, porque tengo a mis padres bien. Y a mis hermanitas también

Hoy no estoy al cien, pero pronto se me quita con cervecita y buena musiquita

Los panas de visita, se me van los males, aunque estar mal es normal, todo se vale

Que no me falte la salud, ni pa' mí ni pa' mi crew

Ni que me falte Ovy en los instrumentales".

Cuántos carros tiene Karol G

El primero en la lista es un Rolls-Royce Ghost, que fue un regalo de su expareja Anuel AA, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago. Después añadió un Mercedes-Benz GLE 43 AMG, que también se lo dio el intérprete de ‘Sola’ cuando ella cumplió 28 años. Este automóvil lo personalizó en varias ocasiones y lo llegó a tener de varios colores, naranja, morado, fosforescente y verde.

Luego llegó a su vida el Ferrari Spider 812 GTS, que es hasta el momento uno de los más costosos que ha tenido la paisa. Este carro también lo modificó y lo llegó a tener de blanco y verde aguamarina.

El cuarto que obtuvo fue el Mercedes-Benz G-Class con un diseño particular muy parecido al de una camioneta de color dorado. En resumen, estos vehículos podrían estar costando más de 1.660 millones de pesos colombianos, es decir, $384.000 dólares.