Karol G reaparece en redes en medio de rumores sobre un posible embarazo

Junto a la canción 'Perigosa' de C4pedro y Anselmo Ralph, la reconocida cantante colombiana Karol G reapareció en Instagram, donde recoge más de 70 millones de seguidores, luego de estar desaparecido de la red social desde hace meses, teniendo en cuenta que su último post lo realizó en diciembre de 2024.

"Ivonny Bonita", escribió junto a la galería de fotos. En las instantáneas se le ve disfrutando de su paso por la playa mientras luce un bikini metalizado en color dorado y el cabello en color miel completamente mojado, demostrando de esta forma lo mucho que le gusta estar en contacto con la playa, la brisa y el mar.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues se tomaron la sección de los comentarios para elogiarla: "bueno, ya todos estamos bien, te extrañamos mucho", "me alegras mi Semana Santa", "pero qué hermosa está, me alegra verte de nuevo Carolina", "ya queríamos ser tías", son algunos de los mensajes que se destacan.

Karol G, en medio de rumores por supuesto embarazo

Es necesario mencionar que en los últimos meses había tomado fuerza la teoría que indica que la intérprete de 'Amargura', 'El Cairo', 'Tusa' y 'Si antes te hubiera conocido' estaba en la dulce espera de su pareja sentimental Feid y que el motivo por el que no había aparecido en las plataformas digitales era para ocultar su vientre.

No obstante, con esto se confirmaría que por el momento la paisa se encuentra más que enfocada en su carrera musical y en disfrutar su vida. A pesar de ello, hay quienes afirman que pudo publicar imágenes que tenía guardadas y despistar a sus seguidores.

Solo el tiempo se encargará de revelar esta noticia, por lo pronto los admiradores están a la espera de poder conocer el documental que saldrá este 2025 en Netflix donde se sincerará a cerca de los retos que ha tenido que asumir para convertirse en una de las mujeres más importantes del género urbano, logrando así representar a su país Colombia en el escenario internacional y frente a otros exponentes.

