Viuda de Martín Elías se pronunció en Viernes Santo sobre las críticas recibidas por polémica foto

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Dayana Jaimes envió contundente mensaje para sus detractores, aprovechando la conmemoración del Viernes Santo. La declaración tiene lugar en medio de una polémica por supuesta infidelidad al ser vinculada sentimentalmente a Evelio Escorsia .

Mira también: Triste mensaje del hijo de Martín Elías por el aniversario de la muerte del cantante

"Como dijo el cura: 'hártense de carne, pero dejen de hablar de la vida ajena'. Le agrada más a Dios. El tiempo que malgastas en criticar la vida de los demás, es tiempo que puedes utilizar en arreglar un poco la tuyo", escribió en la citada red junto a una fotografía del cielo.

Dayana Jaimes envió contundente mensaje a sus críticos en Viernes Santo. Foto: Instagram @dayanajaimes55

Posteriormente, mostró que ha aprovechado el día para tener un poco de contacto con la naturaleza y correr, actividad que se ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos.

Publicidad

Mira también: Condenado por el accidente de Martín Elías pide revisar el caso: dice no ser el único culpable

Por qué Dayana Jaimes está envuelta en una polémica

Su contundente mensaje tiene lugar en medio no solo del aniversario de muerte de su difunto esposo, sino también de una controversia debido a que se filtró una imagen en la que aparecía besándose con un misterioso hombre. Se trata de Evelio Escorsia, esposo de Betsy Liliana, hermana de Martín Elías.

Publicidad

El tema fue abordado, de hecho, en La Red, que al mismo tiempo expuso un audio en el que otra hermana del intérprete de '10 razones para amarte', 'Problema tuyo' y 'Loco por tu amor' arremetía contra Jaimes por haberse metido aparentemente dentro de la relación, añadiendo que nunca habían tenido un vínculo tan cercano.

Mira también: Hijo de Martín Elías rompió el silencio sobre su orientación sexual: "Me inventaron que era gay"

"Cuando una mujer es realmente de Dios, se le nota, en sus actos y en todo (...) En el caso mío ella nunca me cayó bien, nunca vibré con ella, siempre me pareció que mi hermano era demasiado bueno para ella, para esa, y bueno, finalmente el tiempo me dio la razón", dijo Kelly Díaz.

Por último, resaltó que, aunque intentó advertir que notaba algo raro en la forma en la que conversaban Dayana y Evelio, nunca le pusieron atención y hasta afirmaron que quizás estaba sacando de proporción los hechos: "me lapidaron a mí, que yo estaba viendo mal", finalizó.