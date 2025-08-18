Ella sería la exnovia que Christian Nodal tuvo antes de ser famoso: expuso su 'modus operandi'

Muchas fueron las críticas que recibió el cantante mexicano Christian Nodal luego de que le concediera una entrevista a Adela Micha en la que se sinceró acerca de su relación con Cazzu, los motivos por los que decidieron terminar y cómo inició su romance con Ángel Aguilar tan solo ocho días después de la ruptura.

Ante la oleada de reacciones en redes sociales, se conoció el testimonio de una joven identificada como Lisa Fernanda Macías, quien asegura no solo haber sido una de las primeras novias del intérprete de 'Adiós amor', sino también la fuente de inspiración para que él escribiera 'Te fallé'.

Según la declaración de la joven, ellos estuvieron juntos en la preparatoria y esta no sería la primera vez que habla públicamente del vínculo que tuvieron, pues ya había revelado su identidad cuando él estaba en una relación con Belinda y ofreció una entrevista en la que contó la historia detrás de la canción que la tiene a ella como protagonista.

Sin embargo, en esta ocasión prefirió enfocarse únicamente en el presente, por lo que comentó: "Lo que yo alcancé a conocer de él en la época en la que lo conocí, no es muy diferente a lo que yo escuché en esa entrevista. Me refiero a que yo lo recuerdo como una persona que tiene muchos impulsos", dijo.

Posteriormente, afirmó que esta situación le hizo tener una mezcla de sentimientos encontrados al percatarse de que ha cambiado mucho a nivel profesional, pero que sigue manteniendo algunas conductas del pasado.

"Que me haya terminado a mí para el día después estar con otra y ahorita que casi 10 años después esa historia se esté repitiendo, pero la diferencia es que ahora lo dijo él al público y que la gente ya conozca su modus operandi a mí me hizo sentir un poquito de decepción", relató.

Finalmente, aseguró que no quería juzgarlo únicamente por un video que se viralizó en Internet, pero sí dejó claro que es necesario que él mismo reflexione sobre los patrones de conducta que ha estado repitiendo en los últimos años y cómo esto podría afectarle a mediano o largo plazo tanto a él como a sus enamorada.