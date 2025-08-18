Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Ella sería la exnovia que Christian Nodal tuvo antes de ser famoso: expuso su 'modus operandi'

Ella sería la exnovia que Christian Nodal tuvo antes de ser famoso: expuso su 'modus operandi'

A través de una publicación en TikTok, Lisa Fernanda Macías reveló detalles de la supuesta relación que sostuvo con el mexicano y añadió cómo sus actitudes no han cambiado con el tiempo.