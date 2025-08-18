Desafío 2025 salió del aire: cuándo lo vuelven a dar y qué se sabe sobre El Elegido

El Desafío del Siglo XXI no será transmitido este 18 de agosto de 2025 a las 8:00 p.m., en su horario habitual, debido a que es festivo. Los fanáticos de la producción de Caracol Televisión están ansiosos por saber quién será la nueva eliminada de la competencia, pues es necesario mencionar que todas las mujeres de Omega se encuentran sentenciadas: Sathya, Miryan, Katiuska y María C.

Por este motivo, los televidentes podrán disfrutar de hoy El Rastro en reemplazo del reality de los colombianos, programa investigativo que será transmitido desde las 8:30 hasta las 10:30 p.m.



El Desafío, por su parte, volverá a la normalidad este 19 de agosto con la velada de eliminación en el Box Negro. Asimismo, la presentadora Andrea Serna se reunirá con los Súper Humanos que continúan en competencia para descubrir quién fue El Elegido del sexto ciclo y cuál fue la tarea que le encomendó la producción de Caracol Televisión.

"Bienvenidos al lugar de las definiciones y los secretos", se le escucha decir a Serna durante el avance de la exitosa producción.

Qué se sabe sobre El Elegido del Desafío 2025

Aunque en esta ocasión, El Elegido se ha mantenido muy oculto y, al parecer, no ha permitido que sus compañeros descubran de quién se trata, ya se han ido tejiendo algunas teorías en redes sociales.

Por un lado se encuentra Katiuska, quien decidió cederle la capitanía de Omega a Juan teniendo en cuenta la crisis por la que se encontraban atravesando; María C. con sus ganas de renunciar y los problemas de convivencia que ha tenido debido a su bajo rendimiento, Gero al retrasar a su equipo en el Box Blanco por un error, Miryan y sus problemas de puntería en el Box de aire y Juan anotando un punto a favor de su equipo adversario, son algunas de las hipótesis con más fuerza en las plataformas digitales.

Recuerda a continuación esos momentos:

