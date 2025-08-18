Publicidad

Shakira fue captada en restaurante con su exnovio Antonio de la Rúa y sus hijos

Shakira y Antonio de la Rúa sostuvieron una relación de once años que terminó en medio de problemas legales. Ahora, tras la ruptura con Piqué, la colombiana ha retomado vínculos con su ex.