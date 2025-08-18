Shakira fue captada en restaurante con su exnovio Antonio de la Rúa y sus hijos

Shakira despertó todo tipo de comentarios en redes sociales luego de que apareciera públicamente con su expareja sentimental Antonio de la Rúa y sus hijos en un restaurante ubicado en San Diego. Aunque algunos internautas aseguran que podría tratarse de una reconciliación teniendo en cuenta que ha pasado un tiempo prudente entre la separación de la colombiana con Gerard Piqué, otros afirman que es un compromiso netamente laboral.

La expareja sostuvo una relación de 11 años en los 2000. Luego de su separación, el hombre la demandó y reclamó el 18% de las ganancias producidas por la barranquillera hasta ese momento, argumentando que él habría sido una persona determinante para que ella obtuviese el éxito a nivel mundial. Poco después, Shakira también acudió a las instancias judiciales y lo demandó por daños y perjuicios.

Lo cierto es que el pasado 17 de agosto de 2025, ambos fueron grabados mientras departían en Estados Unidos y permanecían rodeados de sus hijos en un ambiente bastante tranquilo. De inmediato las reacciones no se hicieron esperar. De hecho hubo quienes, incrédulos, aseguraron que se trataba de una confusión, añadiendo que la persona que se encontraba al lado de ella era su hermano.

Todo parece indicar que no se trataría de una reconciliación amorosa, sino laboral, pues el hombre ha sido fotografiado en varias oportunidades en el detrás de escena de Las mujeres ya no lloran world tour que ha sido todo un éxito en Colombia y a nivel internacional.

Esta no es el primer acercamiento entre los dos famosos. En marzo de este año, la hija de Antonio de la Rúa fue captada en uno de los espectáculos de Shakira en Buenos Aires y poco después, usuarios descubrieron que el hombre en cuestión le había dado 'me gusta' a una publicación de la intérprete de 'Te felicito' en redes sociales por motivo del Día de la Madre.

Adicional a esto, Shakira interpretó en vivo 'Día de enero' en Tijuana, carta escrita a su ex en forma de canción, y añadió una emotiva dedicatoria: "Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre, no importa lo que pase, están ahí", mencionó en medio del espectáculo.