Aleks Syntek aseguró sentirse incómodo por coqueteos de Shakira: "Estaba mi esposa"

El artista mexicano Aleks Syntek vuelve a estar en el ojo del huracán por una entrevista televisiva en la que relató una anécdota que vivió con Shakira al asistir a uno de sus conciertos en México en el marco de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Mira también: Tremendo piropo de Shakira para Alejando Sanz en pleno concierto en Estados Unidos" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html" data-cms-ai="0"> Tremendo piropo de Shakira para Alejando Sanz en pleno concierto en Estados Unidos

De acuerdo con el intérprete de ‘Duele el amor’ asistió a este concierto en Monterrey en marzo gracias a la invitación de los músicos que acompañaban a la colombiana, ya que estos habían trabajado con él hace dos décadas en su gira por EE.UU.

“Me ve y me dice: ‘¡Qué guapo! ¿Qué te hiciste, Álex? Te ves bien chavo’” por lo que él decidió presentarle a su familia, en especial a su esposa y a su hija. “¿Ella es tu hija? Parece tu hermana”, le respondió Shakira haciendo énfasis en que Syntek lucía más joven.

Publicidad

En la entrevista con TV Azteca, contó que se sintió algo incómodo cuando la barranquillera le hizo más halagos: “Aparte (me dice) ‘¿Qué te hiciste?, estás muy guapo’. Y de repente me sentí muy incómodo, porque estaba mi esposa al lado y Shakira estaba muy coqueta”, señaló.

Publicidad

Sus declaraciones desataron una oleada de comentarios negativos en los que muchos lo criticaron asegurando que malinterpretó la actitud de Shakira e incluso, recibió burlas al respecto.

Ante esto, Syntek se vio obligado a restringir los comentarios en su cuenta de Instagram, donde además rompió el silencio y realizó una publicación, que más tarde borró, respondiendo a las críticas.

“Cada vez que logro un éxito popular sacan algo de contexto para cancelarme en redes como si necesitaran apagar la luz de mi propuesta musical, Pero yo no necesito que me escuche el mundo entero”. Cerró el post citando una frase por el artista español Salvador Dalí: “Que hablen de mí, aunque sea bien”.

Polémica de Aleks Syntek y Karol G

Publicidad

En octubre de 2024, Aleks Syntek también protagonizó una polémica por sus declaraciones en el Podcast Más Pedido, conducido por Gabo Ramos, donde tuvo que seleccionar los mejores y peores álbumes de varias artistas femeninas. Al tomar 'Mañana será bonito de Karol G' dijo: "Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora. Pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad", dijo en el episodio tras tirarlo por el inodoro.

Mira también: Shakira y Alejandro Sanz hacen colaboración 20 años después de 'La Tortura': así suena 'Bésame'" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html" data-cms-ai="0"> Shakira y Alejandro Sanz hacen colaboración 20 años después de 'La Tortura': así suena 'Bésame'

Publicidad

Sus palabras lo afectaron gravemente e incluso afectaron contratos y conciertos que ya tenía agendados: "La sacaron de contexto, como si yo estuviera haciendo una campaña tirando los discos de esta mujer. Y fíjate que se me cancelaron conciertos en Colombia, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mujer está muy exitosa y muchos empresarios se sintieron ofendidos y me afectaron muchísimo", dijo.