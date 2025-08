Video de pelea entre Jhon Álex Castaño y el alcalde de Samacá: “No debió golpear a mi sobrino”

Jhon Álex Castaño es noticia tras una denuncia que hizo pública en sus redes sociales por hechos ocurridos el pasado 2 de agosto, durante su presentación en el Concurso Nacional de Tractomulas Copa Alcaldía de Samacá 2.0, ‘Rey de Titanes’. Según el cantante, el alcalde del municipio boyacense, Wilson Castiblanco Gil, lo habría amenazado de muerte junto a su equipo de trabajo en pleno concierto.

De acuerdo con su relato, el intérprete de 'Amigos con derechos' se vio obligado a suspender su show antes del tiempo pactado, debido al presunto comportamiento del mandatario local, quien, según Castaño, estaba bajo los efectos del alcohol, intervino las consolas de su staff y lanzó amenazas como: “Les vamos a dar bala”.



Alcalde de Samacá le respondió a Jhon Álex Castaño

Horas después, varios asistentes al evento comenzaron a compartir videos de lo que ocurrió minutos antes de la cancelación del concierto. De igual forma, el alcalde de Samacá publicó un comunicado en el que negó las acusaciones y ofreció otra versión de los hechos:

“El artista tuvo un comportamiento indebido con las personas, que él dice, supuestamente lo agredieron. Nuestra intención era entregarle detalles elaborados por artesanos samaquenses”, se lee en el comunicado. En redes sociales circula un video donde se observa a Castaño discutiendo con un grupo de personas cerca de la tarima.

Según versiones extraoficiales, el momento corresponde a cuando el alcalde intentó acercarse para entregarle una hamaca fabricada en Samacá, la cual el cantante habría rechazado. También se acusa al artista de haber agredido a un familiar del mandatario.

En su cuenta de Facebook, el alcalde Castiblanco reafirmó su postura y agregó: “Usted como figura pública no debió presentarse en el estado en el que estaba, y tampoco golpear al fan número uno, que era mi sobrino, por pedirle una simple foto”. En el comunicado oficial del político, Castiblanco agregó: “Las únicas ‘armas’ que he empuñado son el trabajo constante y la dedicación por mi tierra y mi gente, a quienes me debo profundamente”.

Por ahora, Castaño ha anunciado acciones legales contra el mandatario porque no piensa "andar por el país con una amenaza de muerte en su contra".

