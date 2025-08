Jhon Álex Castaño denunció a un alcalde por presuntas amenazas de muerte: el político le respondió

El cantante de música popular Jhon Álex Castaño denunció públicamente haber sido amenazado de muerte por el alcalde del municipio de Samacá (Boyacá), Wilson Castiblanco Gil, durante un concierto que ofreció el sábado 2 de agosto, en el marco del cierre del Concurso Nacional de Tractomulas Copa Alcaldía de Samacá 2.0, ‘Rey de Titanes’.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Castaño relató que tuvo que suspender su presentación antes de tiempo por presuntas intimidaciones del mandatario local, quien, según el artista, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Qué le pasó a Jhon Álex Castaño en Samacá

“Jamás me había ofrecido plomo un alcalde. Quiero contar y aclarar todo lo que pasó anoche en Samacá, Boyacá, un lugar donde había más de 20 mil personas esperándome”, dijo el intérprete en el video publicado.

El show, que ya presentaba retrasos, inició luego de que el cantante accediera a tomarse fotografías con el alcalde, sus hermanos y otros familiares. Sin embargo, durante la presentación, el ambiente se tornó tenso debido al comportamiento del mandatario y algunos allegados, quienes, según Castaño, invadieron el espacio técnico de sonido y amenazaron a su equipo.

“Me dicen por el audífono: ‘Mucho cuidado, el alcalde está amenazando con bala, que nos van a dar plomo a todos, que no nos quieren aquí’”, relató el artista. Al detener momentáneamente la presentación y verificar qué estaba sucediendo, Castaño asegura que el alcalde le respondió con la frase: “Les vamos a dar bala y se me abre de acá”. Aunque intentó continuar por respeto al público y les comento lo que sucedió, decidió finalizar el concierto a los 55 minutos por razones de seguridad. Castaño agregó que, si bien era llamado ‘El Rey del chupe’, no consume licor en tarima o en sus presentaciones, por esto no se encontraba en estado de embriaguez.

Alcalde de Samacá le respondió a Jhon Alex Castaño

En respuesta, el alcalde Wilson Castiblanco publicó un comunicado en el que negó las acusaciones del cantante. Aseguró que en sus más de 20 años de trayectoria nunca ha portado un arma, y que sus únicas "armas" han sido el trabajo y la dedicación a su comunidad.

Castiblanco también argumentó que Castaño habría tenido una actitud inapropiada con personas del municipio que intentaban entregarle obsequios elaborados por artesanos locales.

“Las únicas ‘armas’ que he empuñado son el trabajo constante y la dedicación por mi tierra y mi gente, a quienes me debo profundamente”, expresó el mandatario.

El video publicado por Castaño ya supera los tres millones de reproducciones en TikTok y más de 530 mil en Instagram. Mientras muchos usuarios lo respaldan y exigen acciones legales contra el alcalde, otros cuestionan su versión y piden conocer la otra cara de la historia.

