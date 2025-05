Shakira y Alejandro Sanz hacen colaboración 20 años después de 'La Tortura': así suena 'Bésame'

Tras dos años de trabajo en el estudio, Alejandro Sanz publica su nueva colección de canciones desde su último lanzamiento ('Sanz', 2021). El título escogido por el artista español para darle unidad a este nuevo trabajo es '¿Y ahora qué?', un nombre que nace desde la idea de una frase cotidiana.

Grabado entre España y EE.UU., en '¿Y ahora qué'? Alejandro Sanz ha trabajado con un nuevo equipo de colaboradores, productores y compositores con los que ha reformulado sus métodos de trabajo tradicionales, "he estado rodeado de gente maravillosa, artistas con los que he compartido composición y producción. La idea de compartir en estas nuevas canciones me ha enriquecido a todos los niveles”.

El EP incluye seis nuevas composiciones y lo completa una colaboración histórica, tanto por su significado como por el reencuentro de dos artistas icónicos. Después de veinte años desde su primer encuentro musical con el éxito global de 'La tortura', Alejandro Sanz y Shakira vuelven a compartir un sencillo monumental en el que ya es uno de los hitos musicales del año, la nueva canción de la esperada reunión de las dos estrella: 'Bésame'.

Cabe aclarar que recientemente, los artistas se reencontraron en el escenario en el marco de la gira 'Las mujeres ya no lloran world tour', con la que Shakira ha celebrado su retorno a la escena artística desde su ruptura con Gerard Piqué y el inicio de una etapa llena de muchos éxitos en su carrera.

Las reacciones en redes ante el sencillo no se han hecho esperar:

"¿Alguien más siempre quiso ver a estos dos juntos? Siempre fueron mi pareja perfecta, lástima que nunca se dio, pero son tan chulos", "Los que seguimos a Alejandro Sanz y Shakira desde hace tiempo, sabemos que ellos cuentan muchas historias con sus canciones... Yo solo digo que ya se besen y se amen y sean felices y ya podré morir en paz😂❤", "En el 2005 cuando salió la tortura, no fui a la prepa para ver todos los comentarios en noticieros sobre la presentación del primer acto en español en los MTV Music Awards😂...Y hoy me siento igual, me salí de una reunión del trabajo para esperar está gran colaboración de mis dos favoritos de toda la vida ❤", son algunos de los mensajes que se destacan.

