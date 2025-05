Daniel Geles cuenta cómo supo que su papá murió: “Mi tía me llamó alterada”

Hace un año Omar Geles perdió la vida y todos lo recuerdan por la excelente persona que fue. Precisamente, uno de sus hijos, Daniel, estuvo hablando en exclusiva con Caracoltv.com sobre cómo se enteró de su muerte y más detalles del artista.

Mira también: Hijo de Omar Geles habla de la última llamada que tuvo con su papá horas antes de morir

Daniel Geles revela cómo se enteró de la muerte de su papá

En primera medida, confesó que él se encontraba con su mamá y abuelita en Barranquilla cuando la dieron la noticia. “Yo estaba cenando tranquilamente. Me entró la llamada de una tía mía, que es como mi otra madre, porque ha estado conmigo desde muy pequeño. Y ella fue quien en realidad me dijo lo que había sucedido”, empezó diciendo.

Publicidad

Después confesó que aquella mujer no lo dijo exactamente de qué es lo que murió su papá, pero cuando contestó la llamada, la notó diferente y le pidió que revisara las redes sociales, porque allí estaban hablando del intérprete de ‘Los caminos de la vida’.

Publicidad

“Ella no me dijo exactamente de qué murió, pero me llamó alterada y yo supe que no podía ser nada bueno. Entonces me dijo, ‘hijo, mira lo que están diciendo de tu papá. Métete, revisa a Instagram y cuando entro a la aplicación lo primero que me sale es, ya ustedes saben”, añade.

Cómo surgió la 'Así lo quiere Dios

Después de esto, contó la historia real de la canción ‘Así lo quiere Dios’, donde los dos participan y que ya salió, pero fue el hijo del compositor, quien decidió lanzarla en honor a él. Así fue cómo surgió este tema.

“Yo soy compositor como mi papá, toco el acordeón, así como él, y todas las canciones que yo así, siempre mi primer filtro era mi papá y mi mamá. Él tenía su estudio de grabación para mostrarle a los demás artistas”, empezó diciendo.

Publicidad

Mira también: La razón por la que Omar Geles no le cobraba a los hijos de Diomedes Díaz por sus canciones

Posteriormente, confesó que cuando el joven no estaba, le decía a las personas con las que colaboraba, que le colocaran las producciones musicales de su hijo. “Él a veces llegaba, le gustaba una canción mía y la cambiaba, no me preguntaba. Y así pasó con esa. Originalmente, tenía otra letra, y él llegó y se la cambió y cuando entré al estudio me encontré con eso, y dije, ve mira”, añadió.

Publicidad

Asimismo, confiesa que su papá le propuso entonar esta melodía juntos. La grabaron, pero como no alcanzó a salir en el CD de su progenitor, él tomó la iniciativa de lanzarla al público, porque “me pareció una manera muy bonita de honrarlo a él”, puntualizó.