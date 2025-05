"Me estoy ahogando": Las palabras de Omar Geles en pleno concierto cuatro días antes de su muerte

El 21 de mayo de 2024 se apagó la voz de Omar Geles, compositor, acordeonero y uno de los exponentes más importantes del vallenato. Su repentina muerte, a los 57 años, conmocionó al país: falleció tras sufrir una falla cardíaca mientras jugaba tenis. Fue trasladado a la Clínica Erasmo, donde confirmaron su deceso.

A un año de su partida, aún se siguen revelando detalles de sus últimos días. Uno de los momentos más comentados fue su aparición en el concierto de Silvestre Dangond en Bogotá, el 18 de mayo, apenas cuatro días antes de su muerte. Allí fue homenajeado por su invaluable aporte al género vallenato. Así recordaron ese día sus seres queridos en Expediente Final.

Una señal de alerta de Omar Geles semanas antes

El 16 de abril, Geles había iniciado una gira por Estados Unidos, con presentaciones programadas en ocho ciudades. Sin embargo, el 28 de abril, antes de su show en San José, se descompensó y tuvo que ser trasladado a una clínica, donde le administraron un suero revitalizante. El concierto fue reprogramado para el 21 de junio.

Miembros de su equipo, incluido su mánager y su hermano, señalaron que Geles enfrentaba un agotamiento físico evidente, producto de una combinación de factores como el estrés, la deshidratación y el ritmo acelerado con el que vivía su pasión por la música.

El cantante Rafa Pérez, cercano a Geles, expresó que ese episodio pudo haber sido una advertencia del cuerpo. “Tal vez era una señal para que bajara el ritmo”, comentó.

Omar Geles se sintió ahogado en el concierto de Silvestre Dangond

El 18 de mayo de 2024, Silvestre Dangond ofreció un concierto histórico en el Estadio El Campín, en Bogotá, con entradas agotadas. Al final del espectáculo, varios artistas invitados subieron al escenario, entre ellos Gusi, Elder Dayán y Karen Lizarazo. También estuvo presente Omar Geles, quien fue homenajeado por su trayectoria.

No obstante, hubo señales preocupantes: esa noche, Geles se mostró visiblemente nervioso. Incluso, le estaban haciendo un masaje en el hombro minutos antes de salir. Según relató su equipo, pidió un trago y se lo ofreció a Elder Dayán, quien lo rechazó porque ya tenía uno. Entonces, Geles lo tomó y dijo a su mánager Erick: “Me estoy ahogando”, mientras hacía movimientos con los brazos, como buscando aire.

“Él salio, pero se notaba que está incómodo, nervioso… no era él”, recordó Elder.

Cómo murió Omar Geles

El 21 de mayo, en Valledupar, Omar se reunió con su amigo y colega, el acordeonero Osmar Pérez, para jugar tenis. “Hacía tres meses habíamos jugado en Medellín. Ese día sintió un ‘chuzón’ en el pecho y le dije que tuviera cuidado, pero él respondió que era por la altura y que ya se había hecho exámenes”, relató Pérez.

Durante el juego, Pérez notó algo extraño. “No tenía contacto visual con él y escuché un grito. Cuando volteé, lo vi cayendo. Fue impresionante. Salí corriendo para ayudarlo a respirar, le hablaba, pero no respondía. Fue angustiante”.

Intentaron trasladarlo de urgencia en una camioneta. “Yo casi me desmayo. No asimilaba lo que estaba pasando. Su corazón no aguantó más”, dijo con tristeza.

Las preguntas que hacía Omar Geles sobre la muerte

En el programa Expediente Final, el productor Iván Calderón reveló que Geles solía preguntarle sobre su experiencia personal tras haber sufrido un infarto y dos paros cardiorrespiratorios.

“Era muy insistente en saber cómo me había sentido, si había sentido dolor en el pecho cuando me dio el infarto. Yo le recomendaba que se hiciera chequeos. Me preguntaba mucho”, comentó Calderón, en una confesión que hoy cobra un nuevo sentido.