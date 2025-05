Silvestre Dangond revivió a Omar Geles en su más reciente canción: mira el emotivo video

Silvestre Dangond

está imparable y ahora más con el lanzamiento de su álbum 'El último baile'. Tiene 13 canciones y reúne a varios

compositores de la talla de Omar Geles, Lucho Alonso y Frankie Moya, entre muchos otros, se suman a esta obra que además incluye temas escritos por el propio urumitero, como 'La que me alborota', 'El malcriao' y 'El dolor de cabeza', tres canciones que, según los artistas, reflejan la esencia de él, y los conectaron espiritualmente durante el proceso creativo.

La grabación inició en septiembre del año pasado, en un ambiente único y festivo en casa de Silvestre, donde cada instrumento, arreglo, cada letra fue trabajado con la complicidad y la alegría de quienes saben que están viviendo algo irrepetible.

Se destaca que, 'Volvamos a ser novios' es compuesta por Omar Geles, en la que se dejó parte de su voz como un homenaje a su legado. Esta canción será la pieza magistral con la que se entregará oficialmente el álbum. Su video fue grabado en el reciente Festival Vallenato de Valledupar completamente en vivo y en una sola toma. Fueron los fans quienes, con sus celulares, grabaron este momento sublime que queda hoy para la posteridad.

Una de las canciones más emotivas es 'Secreto raro', un merengue que casi queda por fuera del disco, pero que encontró su lugar gracias a la intuición artística de Silvestre y cuenta con la interpretación de 'El Palomo', padre de Silvestre, quien lo acompaña como gesto de amor, gratitud y honra. “Sin él, nada de esto sería posible”, afirma el artista.

“El Último Baile” no solo es el título del álbum, sino también una declaración consciente: este será el último proyecto conjunto entre Silvestre y Juancho, no por falta de cariño ni magia, sino por respeto a sus carreras individuales y a la esencia del momento. “No queremos arrastrar esta experiencia al desgaste del tiempo. Hoy estamos en nuestro mejor momento, y por eso decidimos celebrar esta oportunidad como lo que es: un regalo”, enfatizan.

“El álbum no busca competir con nadie, ni llenar expectativas comerciales. Su propósito es emocional, genuino. Es un proyecto nacido del deseo, no de la necesidad”, asegura Dangond. Por su parte, Juancho confiesa: “Primero nos dimos gusto nosotros, sabiendo que al hacerlo también le daríamos una alegría inmensa a millones de seguidores que soñaban con este reencuentro”.

Letra de 'Volvamos a ser novios' de Silvestre Dangond

Inventemos algo que este amor requiere vida

Y volvamos a ser novios

Y recorramos todos los motelеs

Como antes que después dе cada rumba

Jugábamos a hacerlo cinco veces

Volvamos a ser novios

Encendamos nuevamente la llamita

No dejemos que por nada muera esto

Yo soy tu amor y tú el amor de mi vida

Como a principio vámonos pa' cine

Vamos pa' discoteca quiero sentir de nuevo

Tus bellos erizados cuando te daba un beso

Volvamos a la playa y mar adentro darte besos

Y volvamos a ser novios

Y recorramos todos los moteles

Como antes que después de cada rumba

Jugábamos a hacerlo cinco veces

Y otra vez, y otra vez, y otra vez

Magia de la Espriella, magia

Juancho

Serás siempre mi amor

Deja de estar peleando y bésame como antes

Hazme reír otra vez, hazme maldades

Como antes en el baño, en el carro, en la cocina

Inventemos algo que este amor requiere vida

Volvamos a ser novios

Y recorramos todos los moteles

Como antes que después de cada rumba

Jugábamos a hacerlo cinco veces

Volvamos a ser novios

Encendamos nuevamente la llamita

No dejemos que por nada muera esto

Yo soy tu amor y tú el amor de mi vida

Como al principio, vámonos pa' cine

Vamos pa' discoteca quiero sentir de nuevo

Tus bellos erizados cuando te daba un beso

Volvamos a—

Cántalo conmigo, negro

Volvamos a ser novios

Y recorramos todos los moteles

Como antes que después de cada rumba

Jugábamos a hacerlo cinco veces

Volvamos a ser novios

Encendamos nuevamente la llamita

No dejemos que por nada muera esto

Yo soy tu amor y tú el amor de mi vida

Ombe, ombe

Ve, negro

¿Tú sabes cuantos matrimonios vamo' a repará' con esto?

Jum, no dejaste nada pendiente, lo entregaste todo