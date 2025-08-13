Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Todo por mi familia  / Capítulos  / Capítulo 147 Todo por mi familia: Ömer se molesta con Suzen y Harika

Capítulo 147 Todo por mi familia: Ömer se molesta con Suzen y Harika

Ömer no puede ocultar su molestia cuando su novia llega con comida para todos sus hermanos, pero él dice que no lo necesita y que él mismo puede encargarse de los gastos del hogar. 