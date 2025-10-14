En vivo
Televentas
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Miryan envió pulla a mujeres que tuvieron amoríos en el Desafío: "sin hacerle ojitos a nadie"

Miryan envió pulla a mujeres que tuvieron amoríos en el Desafío: "sin hacerle ojitos a nadie"

Miryan, eliminada del Desafío Siglo XXI, habló sobre su amistad con Katiuska y lanzó varias indirectas hacia las mujeres que se han involucrado sentimentalmente con hombres dentro de la competencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad