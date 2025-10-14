Miryan envió pulla a mujeres que tuvieron amoríos en el Desafío: "sin hacerle ojitos a nadie"

Tras su eliminación del Desafío Siglo XXI, Miryan concedió una entrevista exclusiva a Caracoltv.com y vio un video con un mensaje que había grabado antes de ingresar al programa y no pudo contener las lágrimas. “Siento que son las palabras exactas que necesitaba escuchar. Me dio muy duro salir, pero hoy me siento como una ganadora. En cada prueba di todo, nunca aparenté nada, mantuve mi esencia y quiero aprovechar esta oportunidad tan grande”, expresó conmovida.

Uno de los sinsabores que le quedaron fue sentir que su equipo no escuchaba sus puntos de vista durante las estrategias. “Como desafióloga, había estudiado cómo avanzaba el juego, pero muchas veces no me oían, hacían otra cosa y cuando no les daba resultado, me decían que debieron hacerme caso”, contó.

Qué indirecta envió Miryan al ser eliminada del Desafío

Respecto a la convivencia, explicó que aunque se enfrentó a personalidades muy diferentes, logró adaptarse fácilmente. Sobre su carácter, reconoció que a veces hace comentarios “fuertes”, pero aclaró que en su equipo todos entendieron su forma de ser. “Yo me pude mostrar como soy, sin estrategias, sin tener que hacerle ojitos a nadie, sin tratar de gustarle a nadie. Todo muy natural”, lanzó, dejando una indirecta a quienes han formado vínculos amorosos en la competencia.



Qué dijo Miryan de Katiuska

Sobre su amistad con Katiuska, confesó que al principio sintió que era una mujer “imponente” y no estuvo de acuerdo con la forma en que repartió las tareas en la casa. Sin embargo, con el paso de los días, construyeron una conexión sincera: “Para mí es difícil hacer amistades, no tengo muchas, y con ella siempre hablábamos más allá del juego. Ahora es una amistad sólida”.

Miryan también reveló que dentro del Desafío confió en Rata, pero no en Eleazar: “Se mostró imponente, estratega; cuando bajó la bandera se hizo el bueno, pero no me comí el cuento”. Sobre el desempeño físico, mencionó a Magic como uno de los hombres menos fuertes, y destacó a Katiuska, Leo y Rata como los más competitivos.

“El Desafío me enseñó que, como en la vida, puedo con todo”, concluyó la deportista, quien ahora espera reencontrarse con su hijo Juan Martín, continuar trabajando en su negocio Freseate y seguir compitiendo en carreras de atletismo y OCR.

