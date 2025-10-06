El Desafío Siglo XXI trae más novedades y sorpresas para los participantes que continúan en la Ciudad de las Cajas y para los televidentes. Ahora, los colombianos podrán votar por un hombre y una mujer que hayan sido ganadores de ediciones anteriores de Desafío The Box para verlos competir nuevamente. Las votaciones son completamente gratuitas y estarán abiertas hasta el 15 de octubre a las 11:59 p.m.

Entre las mujeres, las opciones son Paola, Valkyria, Aleja y Guajira, mientras que entre los hombres se puede elegir entre Galo, Ceta, Sensei y Kevyn.



Paso a paso para votar por los ganadores de Desafío The Box

1. Ingresa a 👉 www.caracoltv.com/desafioganadores. No necesitas registrarte para votar.

El sistema permite un voto diario por un hombre y un voto por una mujer, por navegador o dispositivo, durante el tiempo que las votaciones estén abiertas. Recuerda que solo se puede votar en territorio colombiano y debes ser mayor de 18 años.



2. Escoge a una mujer y a un hombre de los que ganaron las anteriores ediciones del Desafío The Box.

Cómo votar por ganadores del Desafío The Box para verlos competir nuevamente. Foto: Caracol Televisión

3. Una vez realizada la elección, aparecerá una ventana de confirmación. Debes hacer clic en el botón para validar tu voto.

Los dos participantes (un hombre y una mujer) que obtengan la mayor cantidad de votos volverán a la Ciudad de las Cajas.

¿Hasta cuándo se puede votar?

Las votaciones son completamente gratuitas y estarán abiertas hasta el 15 de octubre a las 11:59 p.m. Una vez finalizado este plazo, el enlace quedará deshabilitado y cualquier voto emitido fuera de la fecha no será tenido en cuenta.

¡No te quedes sin participar y elige a tus ganadores favoritos de Desafío The Box para verlos competir una vez más!

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.