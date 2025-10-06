En vivo
Cómo votar por ganadores del Desafío The Box para verlos competir nuevamente

Cómo votar por ganadores del Desafío The Box para verlos competir nuevamente

Los televidentes podrán votar por un hombre y una mujer que hayan ganado Desafío The Box en temporadas anteriores y así elegir quiénes volverán a competir en Desafío Siglo XXI.

