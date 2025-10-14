En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Día a Día DK
Caracol TV  / Día a día  / Esposo de Mencho habló en 'Día a Día' sobre el 'show' que ella le ha montado a Omega

Esposo de Mencho habló en 'Día a Día' sobre el 'show' que ella le ha montado a Omega

Edison Angulo se conectó por videollamada desde Palmira, Valle del Cauca, con los presentadores de 'Día a Día' para opinar sobre la polémica que ha protagonizado su esposa en el reality.

Qué dijo el esposo de Mencho frente al show que la Súper Humana ha hecho en el 'Desafío del Siglo XXI'.
Qué dijo el esposo de Mencho frente al show que la Súper Humana ha hecho en el 'Desafío del Siglo XXI'.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad