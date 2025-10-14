Esposo de Mencho habló en 'Día a Día' sobre el 'show' que ella le ha montado a Omega

Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde se conectaron en videollamada con Edison Angulo, esposo de Mencho, para conversar acerca del rendimiento que ha tenido la Súper Humana desde que quedó seleccionada por Yudisa para ser parte de Gamma luego del Desafío de Capitanas. Es necesario mencionar que la escuadra naranja se encuentra atravesando por una compleja situación luego de haber cerrado su peor ciclo.

Qué dijo el esposo de Mencho en 'Día a Día' frente a su show en el 'Desafío'

Tanto los participantes como los televidentes han sido testigos de la reacción que ha tenido la deportista olímpica cada vez sus oponentes ganan una prueba y empiezan a cantar en el terreno de juego. Al respecto, Angulo dio a conocer que está muy confundido con la actitud que está tomando la competidora, pero explicó que la entiende debido a que quizás está atravesando por una situación estresante, lo que activa su frustración y mal humor.



Cuando Carlos Calero le preguntó si cree que existe la posibilidad de que ella sea La Elegida del ciclo número trece, él contestó: "A mí me pondría muy feliz que fuera La Elegida porque es que esa no es Mencho, o sea, ella no es así (...) Si Mencho es La Elegida yo diría 'todo tiene una explicación', si no también sería muy empático con ella al poder medir la situación de estrés en la que está metida y la entendería como ser humano".

Es necesario mencionar que Mencho fue una de las primeras elegidas de la competencia, pues tuvo como misión hacer perder a su equipo en cualquiera de las pruebas a través de una lesión. Esto tuvo lugar cuando se inauguró el servicio de correspondencia y ella se quedó con el beneficio, pues al final del ciclo asumió la derrota en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo que desembocó en la pérdida de más de cien millones de pesos para la casa Gamma.

A pesar de que ella aseguró que su lesión en la rodilla era completamente real, hubo quienes afirmaron que solo se trató de una mentira para quedarse con los 10 millones de pesos que les dan a quienes cumplen con la misión.

