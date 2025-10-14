Qué pasa si Mencho es El Elegido, como sospecha Omega, y cumple tarea en el ‘Desafío’

Y es que desde que comenzó el primer ciclo de la etapa de dos equipos del ‘Desafío’, Mencho se comportó de una manera extraña para muchos, pues al final de las pruebas se fue en contra de Omega por celebrar con la canción que representa al equipo.

La pesista samaria les reclamó a sus rivales por festejar e incluso decía que les estaban faltando el respeto a los participantes de Gamma. Rosa, Zambrano e incluso Katiuska, integrantes de Omega, señalaron que su celebración no era para ofender a nadie y que es una situación usual en el ‘Desafío’.

La conducta de la deportista se volvió tan repetitiva, que incluso Yudisa, compañera de Mencho en Gamma, también aseguró que ella es El Elegido y hasta Iván Lalinde, presentador de ‘Día a Día’, sospechó.

Según Katiuska, la tarea de Mencho, una de las sentenciadas que irá al Desafío de Muerte este 14 de octubre, sería impedir que Omega haga su celebración, por lo que se rehusó a dejar de cantar el himno del equipo.

Qué pasa si Mencho es El Elegido del ‘Desafío’ y cumple tarea

Si Katiuska tiene razón y Mencho es El Elegido del ciclo, y cumplió su misión, puede quitarse el chaleco de sentenciado y se salva de competir en la prueba a Muerte. Es decir, asegura su permanencia en el 'Desafío Siglo XXI' por un ciclo más y además se gana 10 millones de pesos. En caso de que sea El Elegido, pero no cumpla con la tarea dispuesta, debe competir en el Box Negro.

En caso de que alguno de los participantes se anime a decir el nombre del que cree que es El Elegido, y de paso diga cuál fue la tarea que esa persona tenía, y acierte, El Elegido irá al Desafío a Muerte y se quedarán sin el jugoso botín.