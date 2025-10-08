En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Yudisa le dice a Zambrano quién es El Elegido mientras sellan un pacto en el 'Desafío'

Yudisa le dice a Zambrano quién es El Elegido mientras sellan un pacto en el 'Desafío'

En plena prueba aire, Yudisa se acerca a Zambrano para hablar de El Elegido. Luego acuerdan protegerse entre Zambrano, Juan, Katiuska y ella para llegar a la final.

