Yudisa le dice a Zambrano quién es El Elegido mientras sellan un pacto en el 'Desafío'

En este capítulo 69 del Desafío Siglo XXI, los participantes se deben medir a la prueba de Sentencia y Servicios, en la que lucharán para no perder sus comodidades. Por lo cual, Andrea Serna pidió tres hombres y tres mujeres para realizar la pista correspondiente en el Box Blanco.

Mira también: “No era nada serio”: Zambrano se sincera con Grecia sobre Isa, eliminada del Desafío



En esta oportunidad los equipos quedaron de la siguiente manera. Por Omega fueron los siguientes: Katiuska, Rata, Zambrano, Leo, Manuela y Tina; por Gamma: Grecia, Gio, Mencho, Yudisa, Camilo y Potro.



Quién es El Elegido según Yudisa en el Desafío

Luego de que Yudisa y Camilo tuviera que repetir la prueba, se quedaron en la meta, mientras sus compañeros estaban dándolo todo en La Ciudad de las Cajas. Y ahí Zambrano se le acerca y ella le confiesa: "Mencho es la Elegida" a lo que él responde. "Ah! sí, yo sé, pero no le vamos a poner el chaleco a ella, pero, no vas a decir que no vamos a enchalecarte a ti ni a Juan. Van ustedes hasta la final".

Qué le dijo Zambrano a Yudisa de los chalecos

Posteriormente, revela la lista de las personas a las que les pondrían el accesorio rojo tan temido. Asimismo, Zambrano le dijo a Yudisa que pronto ella tendrá que ceder la capitanía a un compañero en específico.



"Si Potro se salva, el chaleco va para Gio, Potro y Camilo. Lastimosamente, va para Valentina, para Grecia, y salvar a Mencho, si no, también se va. Te voy a salvar a ti como te dije. Entregas la capitanía a Juan, yo te aviso", puntualizó el integrante de Omega en plena prueba de Sentencia y Servicios.

Publicidad

Mira también: Zambrano le confesó a Grecia sus sentimientos y así reaccionó ella: “Me gustas”

Es de destacar que, Omega ha ganado las dos últimas pruebas, por lo cual, van a ir con toda en este Box Blanco. El equipo liderado por Katiuska quiere seguir con su racha intacta y que

ninguno de sus integrantes, porte el chaleco. ¿Quién ganará? No te debes de desconectar del Desafío Siglo XXI, para saber todos los detalles acerca de los dos escuadrones que quedan en competencia.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.