EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Arranca nuevo ciclo en el Box Azul, ¿quién ganará?

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Arranca nuevo ciclo en el Box Azul, ¿quién ganará?

No te puedes perder esta noche el Desafío, en donde Alpha, Gamma y Neos se medirán de nuevo en el Box Azul. Debes estar muy atento a todos los detalles en este minuto a minuto.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 24 de nov, 2025
REFRESCAR
  • 08:21 p. m.
    Empieza la prueba de Sentencia y Hambre

    Alpha, Gamma y Neos se vuelven a ver las caras en el Box Azul. ¿Quién ganará? Descúbrelo.

  • 08:20 p. m.
    Participantes hablen de Rata y Deisy

    Después de la llamada que hace Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, en Gamma y Neos empiezan a hablar sobre Rata y Deisy, y la cercanía que tienen. Por su parte, algunos creen que ella está con él por la plata.

  • 08:09 p. m.
    Gamma crea un nuevo himno

    Entre todos los integrantes de Gamma crean un nuevo himno en el Desafío, y Leo junto con Gero la cantan a todo pulmón.

