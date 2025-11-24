🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Arranca nuevo ciclo en el Box Azul, ¿quién ganará?

Empieza la prueba de Sentencia y Hambre
Alpha, Gamma y Neos se vuelven a ver las caras en el Box Azul. ¿Quién ganará? Descúbrelo.
Alpha, Gamma y Neos se vuelven a ver las caras en el Box Azul. ¿Quién ganará? Descúbrelo.
Después de la llamada que hace Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, en Gamma y Neos empiezan a hablar sobre Rata y Deisy, y la cercanía que tienen. Por su parte, algunos creen que ella está con él por la plata.
Entre todos los integrantes de Gamma crean un nuevo himno en el Desafío, y Leo junto con Gero la cantan a todo pulmón.
Publicidad
Publicidad
Publicidad