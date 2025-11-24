Zambrano lleva el chaleco a Alpha y arremete contra Lucho en el ‘Desafío’: "No te tengo miedo"

En este capítulo 98 del Desafío Siglo XXI hubo varias emociones encontradas. Por una parte, a Cristian, de Neos, se le volvió a salir el hombro, y por otra, por el enfrentamiento que hubo en Alpha, tras el momento de tensión que se generó entre Zambrano y Lucho.

Cuando el atleta olímpico llegó a la casa de sus contrincantes, empezó diciendo que iba a decir unas palabras cortas y rápidas. Él le dijo dijo a Lucho, que habían hecho una alianza en el Club House y el participante le preguntó que cuándo fue que ocurrió eso.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.