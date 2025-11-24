Pillaron a actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ muy cerquita de su ex; ¿hubo reconciliación?

Algunos famosos colombianos no quisieron perderse el concierto del artista neoyorquino y varios fueron en muy buena compañía. Por ejemplo, Martha Isabel Bolaños asistió con su novio, con el que se mostró muy cariñosa, al igual que Fabián Vargas junto a su esposa y Mario Alberto Yepes y Caterine Escobar, “la pareja del momento”, según ‘La Red’.

No obstante, unos de los famosos que más llamaron la atención, y que quedaron en el lente de El Fisgón, fueron Paola Rey, recordada por su papel de Jimena en ‘Pasión de Gavilanes’, y Juan Carlos Vargas. Y es que hace unos meses, los actores informaron que su matrimonio terminó hace algunos años, aunque seguían manteniendo una buena relación.

Pues la expareja apareció junta en el ‘show’ de Marc Anthony demostrando que se lleva muy bien, pese a la separación, aunque algunos no descartan que los actores quieran intentar revivir su amor. “Igual donde hubo fuego, cenizas quedan”, dijo Carlos Giraldo, mientras que Juan Carlos Giraldo agregó: “Cómo es de bueno ese festival del recuerdo”.

En las imágenes, se vio a los actores felices en el mismo palco, disfrutando de la música del artista internacional, mientras saludaban y se tomaban una foto con un amigo de ellos.



¿Qué pasó con Paola Rey y Juan Carlos Vargas?

Luego de más de una década juntos, Rey y Vargas sorprendieron al anunciar que llevaban más de dos años separados, pero que seguían trabajando como equipo para criar a sus hijos.

La expareja explicó en agosto de 2025 que la decisión de terminar con su matrimonio fue de mutuo acuerdo, con el objetivo de mantener la estabilidad y el bienestar emocional y que no decidieron contarlo en el preciso instante que sucedió porque sentían que no era el momento adecuado.

Asimismo, los actores recalcaron que seguían siendo una familia, aunque ya no compartieran la vida como pareja, pues pasaron por un “proceso de transformación” en el que su vínculo se fortaleció de otra manera.

“Nos han visto y nos seguirán viendo juntos, acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas. Nuestra amistad se ha fortalecido, y el vínculo que nos une como padres permanece intacto. Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos”, señalaron.

