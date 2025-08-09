Paola Rey y Juan Carlos Vargas anuncian su separación: llevan dos años divorciados

Paola Rey y Juan Carlos Vargas conformaban una de las parejas más fuertes de la farándula colombiana, se casaron en el 2010 y ya llevaban casi 20 años de romance y habían conformado una familia envidiada por muchos.

Lee más: El esposo de Paola Rey estuvo en el primer Desafío

Por esta misma razón, muchos usuarios de Internet y seguidores de la pareja quedaron completamente sorprendidos con su anuncio en la noche del 8 de agosto del 2025, pues por medio de sus redes sociales anunciaron que ya no están juntos.

Paola Rey anunció su separación de Juan Carlos Vargas

Publicidad

Contrario a lo que muchos podrían pensar, no es una decisión reciente. Lo cierto es que llevan dos años y medio separados, pero conviviendo para que sus hijos estén bien y tranquilos, además, confirman que continúan siendo amigos.

Nadie había notado que los actores ya no sostenían su matrimonio y por eso la noticia ha dejado a más de uno con la boca abierta. Por el momento ninguno de los dos ha dado detalles adicionales sobre las razones del divorcio.

Publicidad

Tanto Paola Rey, como Juan Carlos Vargas compartieron el mismo comunicado, el cual decía:

“Hace dos años y medio, tomamos de mutuo acuerdo la decisión de separarnos como pareja. Desde entonces, hemos atravesado un proceso de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos”, se lee inicialmente. Y continúa: “aunque ya no compartimos la vida en pareja, seguimos siendo una familia unida, nuestra prioridad ha sido, y seguirá siendo, su bienestar emocional, su estabilidad y su felicidad”.

Sobre el tiempo que han esperado para comunicar los cambios dentro de su familia escribieron: “Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente, nos han visto y nos seguirán viendo juntos, acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas. Nuestra amistad se ha fortalecido, y el vínculo que nos une como padres permanece intacto. Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos”, finalizaron.

Lee más: Juan Alfonso Baptista y Paola Rey fueron vistos como Dios los trajo al mundo por un grupo de niños

Publicidad

Paola Rey y Juan Carlos Vargas anunciaron su separación. Foto: Instagram @paolareyactriz

Por ahora no han publicado nada más en sus redes sociales, pero sus seguidores están más atentos que nunca al momento en el que lo hagan y la pregunta es si compartirán más detalles o darán entrevistas con respecto al fin de su matrimonio.