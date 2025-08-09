Polilla confesó si estaría dispuesto a enamorarse de nuevo: “amar es fácil”

Muchos ojos han estado sobre Polilla durante el último año, principalmente debido a la pérdida de la gorda Fabiola, con quien pasó los mejores años de su vida. Internautas y amigos no han dejado de apoyarlo desde entonces.

La vida durante este año no ha sido sencilla, lo cierto es que hace poco tuvo que enfrentarse a una aterradora situación cuando su hijo quedó atrapado en Israel durante el conflicto con Palestina y le fue difícil regresar a Colombia.

De la misma forma, el humorista de Sábados Felices ha utilizado sus redes sociales para contar detalles nunca antes publicados sobre su romance, cómo inició su relación y todas sus primeras veces con su esposa, por lo que varios le han pedido que escriba un libro.

¿Polilla volvería a enamorarse?

Polilla la recuerda con frecuencia y fue precisamente por esta razón por la que un internauta aprovechó una dinámica de preguntas para hacerle un cuestionamiento sobre el amor y cuáles son sus planes a futuro al hablar de su corazón. El usuario le preguntó si se daría otra oportunidad.

Como respuesta, y con la sinceridad que lo caracteriza escribió: “Amar es fácil, te dejas llevar y ya, lo complicado es encontrar esa persona que te encante y quiera sellar ese compromiso con responsabilidad del alma, el corazón y la mente. Si no, es mejor estar solo para no sufrir ni hacer sufrir al otro”.

Por el momento continúa publicando contenido junto al amor de su vida y parece que no tiene ningún afán por encontrar una nueva pareja, está enfocado en su trabajo en radio, en su hijo y ahora en su papel de Piernea en el Desatino de Sábados Felices.

El homenaje que recibió Polilla

El humorista, así como sus colegas Camilo Cifuentes, Iván Marín y Don Jediondo recibieron una condecoración por hacer reír a los colombianos por tantos años. Gracias al Concejo de Bogotá recibieron la Orden Civil al Mérito “José Acevedo y Gómez”, esto por: “su invaluable aporte a la cultura, la identidad y la sonrisa de todo un país. Porque el humor nos une, nos hace pensar y nos recuerda que siempre hay motivos para reír”.

Esto fue aplaudido por muchos otros colegas y también por sus seguidores, quienes están orgullosos de todo lo que ha logrado y de que, a pesar de las adversidades, continúe sorprendiendo y sacándole más de una risa al país.