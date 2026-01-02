Iván Lalinde tuvo que ir a urgencias en pleno Año Nuevo con su gata Abril

El 1 de enero no fue un día en calma para Iván Lalinde, pues en pleno inicio de año vivió un gran susto con una de sus gaticas, Abril, y tuvo que pedir recomendaciones a través de sus redes sociales para llevarla de urgencias a un centro veterinario.

“Cómo le cambia la vida a uno de un momento a otro, en un segundo el día coge otro rumbo”, fueron las primeras palabras del paisa de 51 años en un reel publicado en su cuenta de Instagram, donde suma más de 829 mil seguidores, y en el que relató lo sucedido con su mascota.



Qué le pasó a Iván Lalinde en Año Nuevo

Según contó, cuando salió de ducharse notó que Abril estaba en el piso y se veía desanimada. Al revisarla, se dio cuenta de que tenía la cola y la espalda llenas de sangre, lo que lo alarmó de inmediato.

Al alzarla, tomó un desinfectante especial para gatos y lo aplicó en las heridas, y enseguida pidió ayuda en redes sociales para encontrar un lugar que estuviera abierto el primer día festivo del año, cuando muchos establecimientos suelen estar cerrados por vacaciones.

Tras varios minutos de búsqueda, finalmente logró llegar a una clínica veterinaria que funciona las 24 horas, donde atendieron a su gatica.



Lalinde grabó a la profesional encargada, quien le dio un parte de tranquilidad: Abril no sufrió lesiones musculares ni presentó fracturas o fisuras óseas; únicamente tenía la piel inflamada. Por esta razón, le formularon analgésicos y antibióticos y, en tono de broma, Iván comentó que le pusieron “el cono de la vergüenza”.

Qué le pasó a la gata de Iván Lalinde

Aunque en el video no dio mayores detalles, Iván sí dejó claro que todo ocurrió “por callejera”. Además, en la sección de comentarios respondió mensajes de apoyo de sus compañeras Catalina Gómez, Carolina Soto y otras personas, a quienes les confirmó que pudo regresar a casa con Abril y que lo sucedido fue la consecuencia de una pelea con otro animal.

Varios usuarios le sugirieron no dejar salir a su gata, pero el presentador respondió con sinceridad: “¿Pero cómo la voy a tener encerrada? Eso no es vida”.

Finalmente, Lalinde aseguró que esta experiencia le dejó una lección importante: aunque tiene una veterinaria de confianza, siempre es necesario contar con un plan de emergencia para atender cualquier eventualidad, incluso en días festivos.

