Iván Lalinde tuvo que ir a urgencias en pleno Año Nuevo con su gata Abril

El presentador de Día a Día preocupó a sus seguidores en redes sociales luego de pedir ayuda para encontrar una clínica veterinaria en Cajicá y Chía en pleno festivo de Año Nuevo.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 2 de ene, 2026
Iván Lalinde tuvo que ir a urgencias en pleno Año Nuevo.