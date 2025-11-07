Gesto de Iván Lalide con Katiuska, del 'Desafío', al ver su estado de ánimo tras la expulsión

Muchas fueron las emociones que se vivieron en la transmisión del programa matutino este 7 de noviembre cuando Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde reaccionaron en vivo al capítulo 88 del reality de los colombianos, más específicamente a la expulsión de la excapitana de Omega.

Después de revelar detalles sobre cómo rompió el acuerdo de confidencialidad, la Súper Humana protagonizó un conmovedor momento junto a Lalinde. El hecho tuvo lugar justo cuando él se percató del estado de ánimo de la competidora y poco después de que le recordaran que con este error hay todo un equipo de trabajo que se pudo ver afectado por la imprudencia cometida.

Palabras de Iván Lalinde a Katiuska en 'Día a Día'

"Yo sí te digo que te falta mucho camino por recorrer en este momento porque a penas empieza el paredón y empiezan a atacarte, así que fuerza", inició mencionando el presentador, haciendo énfasis en que debe de armarse de valor para enfrentar las críticas que va a recibir de ahora en adelante.

Posteriormente, aprovechó el espacio para compararla con una matrioska, la famosa muñeca rusa que es vista por muchos como un sinónimo de maternidad y familia.

"Esta para mí eras vos. No Katiuska, sino matrioska. Eran como varias Katiuskas las que salían cada noche, como de diferentes piezas, ¿sí ves? y hasta que salió hoy esta chiquitica", explicó mientra la joven contenía el llanto.

Durante la jornada, la entrenadora fitness también aprovechó la oportunidad para referirse a los momentos más polémicos que vivió en La Ciudad de las Cajas, asegurando que se sintió muy afortunada de haber compartido equipo con otros líderes tales como Juan, Zambrano y Rata, quienes demostraron en varias oportunidades la fuerza y las destrezas físicas que los caracterizaba.

