Cuánta plata tenía Katiuska antes de quedar expulsada del ‘Desafío’ y qué porcentaje perdió

Una verdadera sorpresa se llevaron los fanáticos de la producción de Caracol Televisión al enterarse de que entrenadora fitness, considerada una de las más fuertes de la competencia, quedó expulsada debido a una falta que cometió mientras estuvo en el descanso que les dio Andrea Serna a los ocho semifinalistas.

Según informó la presentadora del formato, la Súper Humana rompió una de las reglas debido a que personas de su entorno más cercano revelaron información confidencial del programa, lo que constituye una falta grave y se sanciona directamente con su salida, sin importar la fase del juego en la que se encuentra.



Cuánta plata tenía Katiuska en el ‘Desafío’ y cuánto dinero perdió

La desafiante concedió una entrevista para las redes de Caracol Televisión después del capítulo 87, en donde mencionó que había ahorrado la suma de 86 millones 610 mil pesos. Esta cifra no solo la obtuvo por ganar el Desafío de Capitanas y el rendimiento que presentó en otras pruebas determinantes de la competencia, sino también debido a que Omega ejecutó el castigo contra Gamma denominado El Robo del Siglo.

De acuerdo con la producción, las personas que quedan eliminadas del formato se van sin un solo peso, por lo que Katiuska no solo se fue sin cumplir el sueño de poner su nombre en la copa de los vencedores, sino también con las manos completamente vacías.

Cómo fue el paso de Katiuska por el ‘Desafío del Siglo XXI’

La deportista llamó la atención desde el inicio por su liderazgo en la casa rosada y su cercanía con Juan, quien quedó eliminado por lesión del ‘Desafío’. Ambos hicieron todo lo posible por protegerse en el juego debido a que intentaron evadir lo más que se pudieran los Chalecos de Sentencia.



La joven logró crear una estrecha relación con compañeros como Myrian, Potro y Zambrano. Su presencia en redes sociales causó todo tipo de reacciones; mientras unos apoyaban la determinación con la que hablaba, otros la criticaban y hasta la calificaban de “autoritaria”.

