Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Familias del Desafío (Rata, Rosa y más) reaccionaron al conocer a los 8 mejores

Familias del Desafío (Rata, Rosa y más) reaccionaron al conocer a los 8 mejores

Luego de la eliminación de Gio y Mencho en el reality de los colombianos, Andrea Serna les informó a los ocho mejores del programa que podrán reencontrarse con sus seres queridos.

Cómo reaccionaron las familias de Rata, Rosa y más participante del 'Desafío' a su posición en la competencia.
Cómo reaccionaron las familias de Rata, Rosa y más participante del 'Desafío' a su posición en la competencia.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

