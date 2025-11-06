Familias del Desafío (Rata, Rosa y más) reaccionaron al conocer a los 8 mejores

El Desafío a Muerte del capítulo 87 dejó como eliminados a Mencho y Gio. Los Súper Humanos se convirtieron oficialmente en los últimos en salir de la competencia antes de que Andrea Serna anunciara oficialmente la Recta Final del reality y les informara a los ocho mejores de la competencia que podrán regresar a sus casa para recargar energías en compañía de sus seres queridos.

La noticia la dio a conocer justo al final del episodio, cuando los Súper Humanos se reunieron con Mafe Aristizábal en el Club House para celebrar su desempeño en la competencia y recibieron una invitación para ir directamente al cuarto de control del programa para hablar con la presentadora, tal y como ocurrió en el primer capítulo.

Así reaccionaron las familias de los desafiantes

Una de las primeras en referirse al tema fue la hermana de Rata, quien acudió a las historias de su cuenta oficial de Instagram: "Mi bebé. La nostalgia, el orgullo y la felicidad de ver que estás cumpliendo tus sueños. Hoy eres semifinalista, mañana el ganador".

Reacciones de las familias de los ocho mejores participantes del 'Desafío' 2025. Foto: Caracol Televisión.

Nani Mejía, hermana de Rosa, también se pronunció en redes, reviviendo los videos que le tomaron a la concursante justo antes de emprender su viaje a La Ciudad de las Cajas: "Con tus sueños, los nuestros... Hoy es admirable ver hasta donde has llegado. Quien nos conoce sabe que somos inseparables, por ende fue un proceso duro para todas el no saber de ti, pero siempre pidiéndole a Dios que sea su voluntad y su gracia contigo", escribió.

El equipo de Katisuka también emitió contundente mensaje: "Todos sabemos que si hay una mujer que merece poner su nombre en esa copa es Katiuska. Nadie ha peleado con más garra, disciplina y pasión que ella", señaló.

Los representantes de Zambrano, Leo, Potro, Tina y Yudisa, por su parte, publicaron los mensajes que les han dejado no solo las personas cercanas a su círculo, sino también sus fanáticos en las plataformas digitales.

