Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Andrea Serna hace impactante anuncio para 8 mejores del Desafío: si incumplen, serán eliminados

Andrea Serna hace impactante anuncio para 8 mejores del Desafío: si incumplen, serán eliminados

Los 8 mejores de este Desafío Siglo XXI se toman foto con la copa y reciben una noticia inesperada que los hace llorar, pero también reciben instrucciones. Si incumplen, serán eliminados.

