Mamá de Gio, del 'Desafío', se quebró al hablar de su estado de salud: "Que Dios me lo proteja"

Muchos fueron los fanáticos del reality de los colombianos que quedaron preocupados por el estado de salud de Gio, el Súper Humano que se vio involucrado en un choque con Leo en el Box Rojo durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, y que fue auxiliado de inmediato por el equipo médico del programa.

Este 5 de noviembre, la tía del participante a la que él mismo llama "mamá" se puso en contacto con Catalina Gómez, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde para hablar sobre la lesión y cómo recibió esta noticia mientras miraba en pantalla el episodio.

Mamá de Gio, del 'Desafío', en diálogo con el equipo de 'Día a Día'. Foto: Caracol Televisión.

"Fue demasiado duro verlo a él ahí sangrando, con dolor, muy duro, pero al final nos dijeron que estaba bien, espero que esté bien con Dios y con la virgen como siempre le he dicho", mencionó inicialmente.



Poco después también señaló, al borde del llanto, que la producción acostumbra a mantener contacto con las familias de los participantes para tenerlos al tanto de lo que sucede en el juego en materia de condiciones de salud y bienestar físico.

"Semanalmente nos llaman a decirnos cómo están. Todavía no me han llamado a decirme cómo está, espero que esté bien, la verdad", explicó.



Cuál es el parentesco de Gio, del 'Desafío', y Eugenia María Ospina

Ospina reveló durante la entrevista que si bien es cierto que no es la madre biológica del exmilitar francés, sí lo es de corazón. La progenitora del participante murió cuando él tenía tan solo 4 años y, a pesar de que estuvo bajo el cuidado de su abuela, esta mujer también falleció poco después.

"Ella murió en el año 98 de un cáncer y ya él estaba conmigo y con mi mamá. Al mes y medio, a los 56 días se fue mi mamá y entonces a partir de ese momento me convertí en la mamá de tres chicos y él era el niño, el chiquito y es mi amor, mi adoración", mencionó.

