Qué pasaría en el 'Desafío' si Gio queda eliminado por lesión poco antes de la siguiente etapa

El integrante de la casa Gamma se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de los últimos capítulos del reality no solo por la intensa prueba que vivió en el episodio 86, sino porque quedó eliminado de la competencia. El Súper Humano estuvo en El Cubo de Eliminados con Manuela una temporada; sin embargo, se reincorporó al juego con la salida de Juan de La Ciudad de las Cajas por una lesión en el dedo de la mano.

Qué pasaría en el 'Desafío' si Gio queda eliminado por lesión

Caracol Televisión publicó el avance de lo que pasará en la noche de este 5 de noviembre en la producción. De acuerdo con la promo, Andrea Serna se pondrá en contacto con los participantes para revelar detalles sobre el estado de salud del primer capitán de Gamma, tomando por sorpresa a los deportistas teniendo en cuenta que la comunicación ocurre en un horario poco habitual.



De acuerdo con la regla general del Desafío, el participante que quede eliminado de la contienda debido a recomendación médica debe ser sustituido de inmediato por el participante del mismo género que salió del juego antes que él.



En ese sentido, se trataría de Eleazar, quien espera pacientemente en El Cubo de Eliminados a salir oficialmente de Tobia, Cundinamarca, o a regresar al juego.



Qué le pasó a Gio en el 'Desafío del Siglo XXI'

La presentadora convocó a dos hombres y dos mujeres por equipo al Box Rojo para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Durante la prueba, el exmilitar francés protagonizó un escandaloso golpe al chocar contra Leo. El golpe fue tan fuerte que no solo causó impresión entre sus compañeros debido al estrepitoso sonido, sino que también alertó a los paramédicos, que tomaron la decisión de ponerle un cuello ortopédico al modelo de Internet y llevarse al extranjero en ambulancia para hacerle una revisión más detallada.

