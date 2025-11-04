Escándalo en Miss Universo: alto directivo insultó a Miss México y pidió ayuda de seguridad

Todo está listo para que el próximo 25 de noviembre los amantes de los reinados de belleza se conecten con la transmisión de la elección y coronación de Miss Universo 2025, evento en el que más de 70 representantes competirán para quedarse con la anhelada corona y convertirse en las embajadoras de esta institución a nivel internacional.

Aunque faltan algunos días para conocer quién será la sucesora de Victoria Theilvig, las mujeres ya se encuentran congregadas en Tailandia para cautivar al jurado con su preparación; por lo que recientemente se conoció un incómodo momento protagonizado por Fátima Bosch, Miss México, y Nawat Itsaragrisil, vicepresidente del concurso.

El hecho tuvo lugar durante una actividad de carácter público, pues no solo se encontraban las candidatas, sino también otros organizadores y hasta algunos medios de comunicación.



De acuerdo con el video que se ha hecho viral en las plataformas digitales en cuestión de horas, el hombre les estaba recordando a las reinas la importancia de promocionar a Tailandia y a los patrocinadores a través de sus cuentas personales. Al ver que ninguna se refería sobre el tema, se dirigió directamente a Fátima, acusándola de no entender el mensaje que él quería transmitir y usando términos despectivos hacia ella en donde ponía en tela de juicio su inteligencia.

“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”, mencionó inicialmente el alto directivo. Luego de varios comentarios llenos de tensión, el hombre añadió: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no? (…) Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una tonta".

Itsaragrisil incluso solicitó la ayuda del equipo de seguridad para que la mujer abandonara el recinto luego de que ella solicitara, amablemente, que la respetara como mujer y le diera importancia a sus declaraciones.

Luego del altercado, Fátima concedió una entrevista para medios locales exponiendo su descontento: “Amo mucho Tailandia y respeto a todos aquí, pero esto es inaceptable. Pero lo que director acaba de hacer no es respetuoso, me llamo ‘tonta’ porque tiene problemas con la organización y pienso que eso no es justo porque estoy aquí y hago todo bien, tratando de dar lo mejor de mí“, dijo.