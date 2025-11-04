En vivo
Escándalo en Miss Universo: alto directivo insultó a Miss México y pidió ayuda de seguridad

Escándalo en Miss Universo: alto directivo insultó a Miss México y pidió ayuda de seguridad

En medio de un evento público Nawat Itsaragrisil, vicepresidente de la organización, calificó de tonta a la represente centroamericana por una discusión que sostuvieron.

