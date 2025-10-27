Así luce hoy Harnaaz Sandhu, criticada por cambio físico mientras fue Miss Universo

El 21 de noviembre de 2025 se llevará a cabo una nueva versión de Miss Universo, el certamen que celebra la belleza de las mujeres de diferentes parte del mundo. Una de las reinas más recordadas de las últimas versiones es Harnaaz Sandhu, quien representó a India en el concurso y se quedó con la corona, ostentando el título en 2022.

Durante su mandato, la joven tuvo que enfrentar una ola de críticas relacionadas a su cambio físico, pues un tema de salud hizo que fluctuara de peso. Según explicó en varias entrevistas, había estado luchando contra la celiaquía, un trastorno autoinmune que afecta al intestino delgado y que es causado por el consumo de gluten, lo que la llevó a tener una exigente rutina de ejercicios y una dieta sin gluten que le permitiera mantenerse en forma.

Cómo luce en la actualidad Miss Universo 2022 y qué ha pasado en su vida

Sandhu, nacida el 3 de marzo del 2000 en Chandigarh, India, tiene en la actualidad 25 años. Su paso por el concurso la llevó a ganar reconocimiento a nivel internacional y convertirse una figura pública en su país, donde ha empezado a desarrollarse como modelo y actriz. Fue justamente esta última faceta la que le permitió participar en proyectos como 'Bai Ji Kuttange', 'Yaara Diyan Poon Baran', entre otras películas.



En su cuenta oficial de Instagram, recoge más de cuatro millones de seguidores, por lo que acostumbra a compartir contenido relacionado con su trabajo, sus pasatiempos.

Asimismo, ha sorprendido a su comunidad al ser la portada de reconocidas revistas de la talla de Elle, Brides Today, Grazia Spotlight, Femina India y más. Con frecuencia habla sobre la diversidad de los cuerpos y la importancia que cobró la salud mental cuando enfrentó a sus detractores en redes sociales.

A diario recibe mensajes de admiración por parte de mujeres que encontraron inspiradora su historia de vida: "Esto es absolutamente impresionante ❤️❤️❤️", "Esto es tan bueno, eres increíble", "Demasiado preciosa", "Amo ver cómo se ha ido reconstruyendo", "Está más bella que nunca", son algunos de los mensajes que se destacan en sus redes sociales.

