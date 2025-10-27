En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Así luce hoy Harnaaz Sandhu, criticada por cambio físico mientras fue Miss Universo

Así luce hoy Harnaaz Sandhu, criticada por cambio físico mientras fue Miss Universo

La modelo y actriz de televisión se convirtió en la tercera mujer en India en ganar el Miss Universo. Sandhu presentó un problema de salud que la llevó a subir de peso.

