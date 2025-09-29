En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Quién es Vanessa Pulgarín reina de Colombia en Miss Universo 2025: ya pasó por los 30 años

Quién es Vanessa Pulgarín reina de Colombia en Miss Universo 2025: ya pasó por los 30 años

La representante de Antioquia es la sucesora de la modelo Daniela Toloza. Ahora inicia su proceso de preparación para dejar en alto al país suramericano en el certamen de belleza internacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad