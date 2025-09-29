Quién es Vanessa Pulgarín reina de Colombia en Miss Universo 2025: ya pasó por los 30 años

Colombia ya tiene una representante de la belleza, la cuál iniciará su preparación oficial para dejar el alto de nuestro país el próximo 21 de noviembre en Tailandia, país en el que se congregarán las mujeres más bellas de todo el mundo para definir quién ostentará la banda y la corona.

Quién es Vanessa Pulgarín, la nueva reina de Colombia

Es una profesional en industria del deporte, modelo y empresaria que recoge más de 500 mil en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbra a publicar contenido relacionado con su estilo de vida saludable, los lugares en Colombia y el exterior que ha tenido la oportunidad de conocer y las causas sociales que ha apoyado gracias a su influencia, pues se le ha visto en compañía de niños, ancianos y población vulnerable.



La mujer de 34 años ya había tenido la oportunidad de ser reina de belleza, pues participó en el Concurso Nacional de la Belleza en 2017 representando a Antioquia, mismo certamen en el que la ahora actriz Laura Barjum se alzó con la corona. De hecho, en alguna oportunidad de tomó las plataformas digitales para desearle muchos éxitos a su compañera en su camino rumbo a Miss Universo, donde obtuvo el título de primera finalista.

"Mi Lauris hermosa, cada vez me siento más orgullosa de ti, eres una mujer hermosa por dentro y por fuera, soy feliz de compartir esta experiencia contigo y lo más lindo es sentarme a hablar y entretenerme con tus historias, las dos tan diferentes trabajando por un mismo sueño", expresó.

Este 2025 decidió participar en el concurso de belleza, destacando desde el inicio por su elocuencia y fogueo periodístico. Durante la contienda recibió el apoyo de figuras públicas de la talla de Luisa Fernanda W y Daiky, mejor amigo de Karol G, quienes destacaron no solo su preparación, sino también su calidad como persona.

Muchas han sido las reacciones ante la noticia de su coronación: "El cuerpazo de tu vida", "Eras mi favorita", "Brilla, sigue brillando, sigue llevando con orgullo esa banda que hoy representas, admiro tu fuerza, amabilidad, valentía y resiliencia. Eres un gran ejemplo de la mujer antioqueña, así es, esto apenas comienza reina de PERFIL GRIEGO 🏛️", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

