Participante del Desafío 2023 anuncia su compromiso en La Red: ella es su futura esposa

En medio de un debate creciente sobre el poliamor, varios rostros conocidos del entretenimiento comparten sus opiniones con La Red. Uno de ellos es Bogdan, exparticipante del Desafío 2023, quien sorprende al revelar que está en una etapa muy seria de su vida sentimental: está comprometido y actualmente realiza un curso prematrimonial.

Mientras figuras como Laura Barjum y Elianis Garrido han abordado el tema del poliamor con diferentes perspectivas, Bogdan es claro y contundente al expresar su postura. “La verdad no creo en el poliamor, ni lo practicaría, ni me gusta. Obviamente lo respeto, pero no lo comparto, no me parece normal”, afirmó sin rodeos.

La declaración causa revuelo no solo por la franqueza con la que aborda el tema, sino porque es acompañada del anuncio de su compromiso formal. “Yo tengo mi pareja actual, estoy feliz, estoy haciendo curso prematrimonial, me voy a casar y no, la verdad no creo en el poliamor”, dice, dejando en claro que apuesta por una relación tradicional basada en la exclusividad.

Bogdan no oculta su entusiasmo por esta nueva etapa, y muchos se preguntan quién es la mujer que conquistó su corazón.



Quién es la novia de Bogdan, del Desafío 2023

Se trata de Katherin Ávila, una joven creadora de contenido, modelo y mánager del mismo Bogdan. La pareja no solo comparte su vida personal, sino también su trabajo: viven en Bogotá y colaboran en redes sociales, además de dar conferencias juntos sobre desarrollo personal, disciplina y crecimiento en pareja.

Katherin cuenta con más de 12 mil seguidores en Instagram y ha ganado visibilidad gracias a su estilo de vida saludable, mensajes de empoderamiento y su cercanía con sus seguidores. Según se ha podido conocer, ambos han consolidado una relación basada en el respeto, la admiración mutua y el trabajo en equipo, lo que los ha llevado a dar el siguiente paso hacia el altar.

Por ahora, el ex Desafío se prepara para una nueva etapa: el matrimonio, al lado de la mujer que considera su compañera de vida.

