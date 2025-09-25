En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI

Campanita le “echó el ojo” a otro participante del Desafío 2025: le preparó un baile

Campanita, recordado por su paso en el Desafío 20 Años, sorprendió en redes al confesar su atracción por Eleazar y dedicarle mensajes coquetos. Mira el baile que le tiene preparado.

