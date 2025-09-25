Campanita le “echó el ojo” a otro participante del Desafío 2025: le preparó un baile

Franck Stiward, más conocido como Campanita, es uno de los exparticipantes del Desafío que ha seguido de cerca esta temporada y suele usar sus redes sociales para comentar sobre algunos competidores o situaciones que llaman su atención.

Campanita "le echó el ojo" a otro Desafiante

En esta ocasión, tras el capítulo 59, el exconcursante que brilló en la edición 2024 por su carisma confesó sentirse atraído por Eleazar. A través de sus historias de Instagram compartió varios mensajes, incluso bastante coquetos.



Primero bromeó sobre Gio y Camilo, a quienes en redes han sugerido como pareja para ir juntos a la suite de Ditu, pero aclaró: “ninguno de los dos reprocha, solo se ríen, ay no, y los dos me gustan, también Eleazar, ay no, me encanta”, expresó entre risas.

Luego escribió: “Ayer me acosté pensando en Eleazar”, y más tarde publicó un video bailando con la frase: “practicando, a ver si Eleazar me ve exotic como a Rosa”.

Campanita confesó su gusto por Eleazar, del Desafío. Foto: Instagram @_campanita15

Campanita habló de Andrey en el Desafío Siglo XXI

El clip de Andrey intentando bailar al estilo twerk, publicado en las redes el pasado 6 de agosto, también captó la atención de Campanita. Con su personalidad extrovertida, el bailarín profesional no dudó en reaccionar: “¡Veo como lindo a Andrey! 🙂‍↔️🤣” y “¿Sí buenas?”, escribió, lo que generó todo tipo de comentarios entre los internautas.

