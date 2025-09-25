En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Mafe Aristizábal se casa con Daniel Arango: mira la romántica propuesta de matrimonio

Mafe Aristizábal se casa con Daniel Arango: mira la romántica propuesta de matrimonio

La presentadora del Desafío confirmó a través de su cuenta de Instagram que llegará al altar con su pareja con una emotiva dedicatoria. "Elegiste las montañas porque sabes cuánto amo los paisajes".

