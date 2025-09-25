Mafe Aristizábal se casa con Daniel Arango: mira la romántica propuesta de matrimonio

Este 25 de septiembre, María Fernanda Aristizábal, la anfitriona del Desafío, confirmó que se casa con Daniel Arango. En su Instagram, en donde tiene más de un millón de seguidores, dejó una publicación muy emotiva donde revela el sitio y la fecha exacta donde dijo que SÍ al amor.

"Hace seis años empezamos a construirnos en presente, y hoy dijimos ¡sí, a un para siempre! Elegiste las montañas porque sabes cuánto amo los paisajes; elegiste Suiza porque hace diez años te robó el corazón. Y ahora, juntos aquí, me pediste que me case contigo", empezó diciendo.



Después de esto, indicó que el día que le pidieron matrimonio fue el 15 de septiembre del año en curso. La noticia la dio con una ráfaga de imágenes, en donde están rodeados de muchas montañas, un paisaje espectacular y además, demostrando lo mucho que se aman.

"Y sí… mil veces SÍ. Dije sí a seguir transformándonos desde un amor honesto, genuino y lleno de certezas; a elegirnos cada día, a construirnos y quedarnos. Con Dios de la mano, este “sí” nos hará eternos 🙏🏼 (Teamonito) Te amo hasta el infinito", agregó.

Noticia en desarrollo.