Mencho lloró con la salida de Cris en el Desafío: Rata lo despidió con especial saludo

Este 25 de septiembre, en el Desafío Siglo XXI, Cris, de Gamma, se despidió del programa tras perder a Muerte en el Box Negro. Él se enfrentó a Leo, Eleazar y Juan, aunque siempre estuvo punteando en la pista, al final no alcanzó a poner los balones en las llantas.

Mencho lloró por la eliminación de Cris del Desafío

Todos quedaron tristes con su partida, porque recientemente habían tenido un momento muy a gusto. Él hasta los molestó y afirmó que siempre llevará a su equipo en el corazón. Asimismo, indicó que no pensó irse tan pronto, pero que gozó cada segundo con ellos.



Tras esto, cuando se reunieron todos con Andrea Serna, la presentadora del Desafío, Mencho no aguantó las lágrimas y dijo que lo iba a extrañar demasiado. Sus palabras las cerró con un fuerte abrazo para él, sellando la amistad que construyeron.

"Se me va mi alma gemela acá en el Desafío, aprendí mucho de él. Quizá éramos las personas más adultas de este programa, pero creo que tenemos un alma muy de niño. Es un loco que nos hace reír y nos enseñó a cada uno de nosotros. Nos quedamos con algo muy valioso en el corazón. Es mi hermano, y en su mirada siempre reflejaba mucha calma. Te lo agradezco mucho", afirmó.

Cómo se despidió Rata de Cris

Después de esto, Rata esperó a todos se fueran para abrazarlo y además, despedirlo de una manera particular. Le dijo que lo quería mucho y que siempre lo iba a llevar en su corazón. Este fue el último adiós y luego él se quedó solo con Andrea Serna, tras ese momento único que pasó con todos sus compañeros antes de salir de la competencia.

