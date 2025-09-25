En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Mencho lloró con la salida de Cris en el Desafío: Rata lo despidió con especial saludo

Mencho lloró con la salida de Cris en el Desafío: Rata lo despidió con especial saludo

Luego de que Cris se despidiera de sus compañeros, Mencho mencionó lo que más extrañará de él en el Desafío. Además, Rata, quien era muy cercano a él, lo despidió con un saludo que tenían característico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad