Caracol TV  / Actualidad  / Marcela Reyes tomó medidas contra personas que la señalaron tras muerte de B-King

Marcela Reyes tomó medidas contra personas que la señalaron tras muerte de B-King

La DJ colombiana publicó en su Instagram un comunicado en el que se anuncia que se interpusieron acciones penales contra quienes han querido vincularla al crimen de su expareja Bayron Sánchez.

Marcela Reyes, en nota sobre medidas que tomó tras la muerte de B-King
Marcela Reyes, en nota sobre medidas que tomó tras la muerte de B-King
Foto: Instagram: @marcelareyes
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

