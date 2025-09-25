Marcela Reyes tomó medidas contra personas que la señalaron tras muerte de B-King

La artista antioqueña pasa por un momento difícil, no solo por el asesinato de su expareja Bayron Sánchez (conocido como B-King), sino por las acusaciones que ha recibido de varias personas desconocidas.

En sus historias de Instagram, Reyes expresó el dolor que sentía por la situación, pero aseguró que no iba a “cargar con una responsabilidad” que no le corresponde e incluso se puso “a disposición de las autoridades de Colombia y México” para esclarecer lo más pronto posible el crimen de su expareja y de Regio Clown.



No obstante, este 25 de septiembre aseguró en un comunicado, emitido por el Grupo Medellín —que representa jurídicamente a la DJ—, que se tomaron acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación “por la presunta comisión de los delitos de injuria y calumnia contra múltiples personas que, mediante redes sociales, han difundido imputaciones falsas y expresiones deshonrosas en su contra”.

“Estas publicaciones rebasan los límites constitucionales de la libertad de expresión, en tanto no son opiniones sino afirmaciones fácticas que atribuyen delios y ultrajan el honor, encuadrando en los tipos penales de calumnia e injuria. La libertad de expresión no ampara la difamación ni el discurso que lesiona los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre”, se lee en el comunicado.

Asimismo, se informó que Reyes no dará entrevistas y toda la información que ella quiera emitir al respecto del caso se dará a través del Grupo Medellín, pues se “encuentra profundamente afectada por los acontecimientos y por el volumen de señalamientos infundados, que han agravado el dolor y han puesto en riesgo a su familia”.

¿Cuánto duró B-King con Marcela Reyes?

Los artistas tuvieron una relación amorosa de nueve años, que se terminó en 2024, confirmó ella en medio de una entrevista. Reyes y Sánchez, incluso, se casaron, pero después de un tiempo se dejaron de entender y prefirieron terminar su relación en buenos términos.