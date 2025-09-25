En vivo
Repatriación de los cuerpos de B- King y DJ Regio Clown: esto se sabe sobre el trámite

Tras confirmarse la muerte de los dos artistas colombianos en México el pasado 22 de septiembre, se conocieron detalles sobre el proceso para que los cuerpos regresen a su país natal.

