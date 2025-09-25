Repatriación de los cuerpos de B- King y DJ Regio Clown: esto se sabe sobre el trámite

La comunidad mexicana y colombiana continúa atenta al caso de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, los dos artistas que fueron hallados sin vida en México luego de ser reportados como desaparecidos el 16 de septiembre. Recientemente, se conoció en qué va el proceso de repatriación de los cuerpos y cuánto podría tardar la diligencia.

Qué se sabe sobre los restos de B- King y DJ Regio Clown

De acuerdo con El Tiempo, en la madrugada del 23 de septiembre la familia de Sánchez recibió los restos de la expareja sentimental de Marcela Reyes luego de haber realizado la identificación en el Centro de Justicia de Chalco mediante examen de ADN. El proceso se llevó a cabo bajo total reserva para proteger a los seres queridos de la víctima y para garantizar que los restos puedan ser trasladados de forma segura.

En cuanto a la situación de Jorge Luis Herrera, se conoce que su prima concedió una entrevista para el medio MVS poco después de que se emitiera la noticia del deceso en donde confesó que el DJ se encontraba viviendo en 'El País Azteca' desde hace aproximadamente tres años, añadiendo de esta forma que Camilo Herrera, su hermano, había tenido que enviar una prueba de ADN que solicitó el consulado para poder hacer la comparación y verificar que sí se tratara de la persona en cuestión.

Camilo estaría a la espera de recibir el pasaporte para poder viajar y continuar con el trámite; sin embargo, aún no se conoce si logró agilizarlo. La repatriación podría tardar ocho días hábiles, según El Colombiano, y se especula que los restos de B-King llegarían a Medellín para que sus amigos, colegas y familiares puedan darle el último adiós. Esta información aún no ha sido confirmada por su hermana y su mamá, pues las dos solo se pronunciaron una vez en redes sociales desde que se emitió la noticia.

Las autoridades mexicanas revelaron que los dos cuerpos fueron hallados en el municipio de Cocotitlán, en el estado de México, con signos de violencia, manos atadas y en compañía de un letrero intimidatorio en donde los llamaban "chapulines", término que utilizan para referirse a personas "desleales" entre bandas criminales.

